День, когда родился последний Романов и зажглась первая химическая лаборатория: что произошло 23 октября в истории Петербурга

Этот день оставил яркий след в хрониках города.

23 октября отмечается несколько значимых дат в истории Петербурга и России. Эти события охватывают более двух столетий и связаны с культурой, наукой, спортом и архитектурой.

Каждая дата — часть многогранной истории Северной столицы.

1715: Последний из прямой линии Романовых

23 октября 1715 года родился Петр II Алексеевич — внук Петра I и сын цесаревича Алексея Петровича.

Несмотря на юный возраст, в 11 лет он вступил на престол, сменив Екатерину I.

Его правление было коротким — император умер от оспы в 14 лет.

«Петр II — последний представитель рода Романовых по прямой мужской линии», — такова оценка историков.

1748: Открытие первой химической лаборатории в мире М.В. Ломоносовым

Значительное достижение произошло 23 октября 1748 года — завершилось строительство первой в мире химической лаборатории на Васильевском острове.

По инициативе академика Ломоносова и указу правительства кабинет, оснащенный всем необходимым, стал центром новаторских исследований.

Именно здесь была разработана уникальная технология цветного стекла, которой до сих пор восхищаются искусствоведы и мастера

«…Ломоносов создал мозаики, красоту и новаторство которых отмечают и современники, и потомки», — отмечают специалисты.

1831: Основание Практического Технологического института

23 октября 1831 года в Петербурге официально начали работу занятия в Практическом Технологическом институте — предшественнике ведущего технического вуза.

Хотя датой основания считается 10 декабря 1828 года, именно в 1831-м началась активная учебная жизнь.

Впоследствии институт получил название Технологический и сыграл ключевую роль в подготовке инженерных кадров России.

1898: Первые автомотогонки

23 октября 1898 года прошли исторические первые в России автомотогонки.

Мероприятие было организовано обществом велосипедной езды, трасса — около 42 км от станции Александровская до Стрельны и обратно.

В соревновании участвовали шесть трехколесных мотоциклов и четырехместный фаэтон фирмы «Бенц». Победу одержал Павел Беляев на «Клемане», преодолев дистанцию за 93 минуты.

Гонки стали традицией до Первой мировой войны.

1908: День рождения нобелевского лауреата Ильи Франка

Илья Франк, родившийся в Петербурге 23 октября 1908 года, заслужил всемирное признание как физик-теоретик и экспериментатор.

В 1958 году он получил Нобелевскую премию по физике совместно с Павлом Черенковым и Игорем Таммом «За открытие и истолкование эффекта Черенкова».

Франк участвовал в разработке первых советских ядерных проектов, включая атомную бомбу и АЭС.

1967: Открытие Большого концертного зала «Октябрьский»

23 октября 1967 года в историческом центре Петербурга открылся БКЗ «Октябрьский» — зал, построенный по примеру Кремлевского дворца съездов.

Руководил проектом архитектор А.В. Жуков.