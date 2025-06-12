Петербург без красок: кто ворует городские цветы и зачем

В Петербурге с клумб стали пропадать цветы. Количество случаев краж увеличилось в последнее время, вызвав тревогу в городском комитете по благоустройству, который отвечает за состояние посадок. Кто и зачем уничтожает городскую красоту?

Тревога в комитете по благоустройству: петунии исчезают

Цветы, высаженные в парках и скверах Петербурге, начали массово исчезать. По подсчетам ведомства, 13 саженцев петунии пропали в Прилукском сквере на пересечении Лиговского проспекта и Прилукской улицы.

Как пишет «Деловой Петербург», аналогичные инциденты зафиксированы в Муринском парке, на проспекте Культуры, Гражданском и Светлановском проспектах и в других местах.

«Эти цветы высаживают специалисты, чтобы сделать наш город уютным и комфортным. Пожалуйста, не выкапывайте растения, не вытаптывайте их и не уничтожайте. Давайте вместе беречь то, что создано для нас и наших гостей», — просят горожан в комитете.

Штрафы и ответственность: наказание за уничтожение зеленых насаждений

Чиновники напомнили, что за нарушение Правил охраны зелёных насаждений предусмотрен штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Кроме того, такие действия могут быть квалифицированы как хулиганство или кража.

Свидетелей актов вандализма на городских клумбах просят звонить в полицию по номеру 112.

Вопросы от жителей: исчезновение цветов со дворовых клумб

Между тем, вопросы о пропаже цветов волнуют не только представителей властей. Во многих районах города жители жалуются, что со дворовых клумб исчезают растения. Вероятно, их срывают вандалы, чтобы собрать букеты.

Граждане просят власти найти способ повлиять на воришек и пресечь факты уничтожения клумб.

Возможные решения: как защитить клумбы от вандалов?

Усиление патрулирования. Увеличение количества патрулей полиции и охраны в парках и скверах.

Установка камер видеонаблюдения. Установка камер видеонаблюдения в местах, где чаще всего происходят случаи вандализма.

Информационная кампания. Проведение информационной кампании в СМИ и социальных сетях, направленной на повышение сознательности граждан и формирование уважительного отношения к городскому имуществу.

Улучшение освещения. Улучшение освещения в парках и скверах, что может отпугнуть вандалов.

Привлечение общественности. Привлечение местных жителей к охране клумб и зеленых насаждений.

Проблема исчезновения цветов с клумб в Петербурге требует немедленного решения. Только совместными усилиями властей и горожан можно защитить городскую красоту и сохранить ее для будущих поколений.