Дачники сметают бахилы с полок: по назначению не используют, лайфхак гениальный

Бахилы давно перекочевали с больничных коридоров на дачные участки — и уже стали секретным оружием хозяйственных людей.
Только вот на обувь их никто не надевает. Хитрые дачники используют бахилы как идеальные крышки для посуды на пикнике.
Натянул — и ни одна оса, ни одна муха к еде не подлетит. В пакет блюдо не засунешь, плёнка рвётся и липнет, а бахила ложится чётко, держится крепко и снимается одним движением.
Удобно, дёшево, многоразово — и работает безотказно. Впрочем, дешевле и практичнее купить отдельные целлофановые крышки.