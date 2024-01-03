Даже старое мясо будет таять во рту: весь секрет в копеечном маринаде

Если мясо слишком долго лежало в морозилке, то после приготовления оно может быть уже не таким сочным. Но кулинарное фиаско легко предотвратить — нужно лишь приготовить особый маринад.

Вам понадобятся любой кетчуп и красный лук. Разделайте мясо на некрупные куски и обильно полейте их томатным соусом. Затем добавьте нарезанный полукольцами овощ.

Поставьте мясо в холодильник на 2–3 часа. Затем его можно пожарить или потушить. Оно станет мягким и ничем не будет отличаться от свежего, отмечает портал «Хибины».

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