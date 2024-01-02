Даже запущенный противень отмоете без дорогой «химии»: смешайте три дешевых продукта

Со временем любой противень может покрыться нагаром. И чтобы от него избавиться, совсем не обязательно покупать дорогую бытовую химию. Можно воспользоваться подручными средствами.

Прежде всего вам понадобится кальцинированная сода, которую можно найти в любом хозяйственном магазине. Насыпьте три столовые ложки на противень, добавьте то же количество любого отбеливателя и залейте компоненты стаканом горячей воды.

Противень отправьте в духовку, а затем включите ее. Состав должен кипеть до момента, пока нагар не размягчится. В среднем на это уходит около получаса. Затем дождитесь остывания противня, после чего губкой удалите остатки жира и сполосните изделие, делится автор YouTube-канала «Марина Жукова».

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