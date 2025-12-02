Городовой / Город / Декабрьский дедлайн: что нужно успеть сделать с деньгами до боя курантов, чтобы не пожалеть в январе
Декабрьский дедлайн: что нужно успеть сделать с деньгами до боя курантов, чтобы не пожалеть в январе

Опубликовано: 2 декабря 2025 08:30
До 31 декабря нужно успеть подать документы на налоговый вычет за 2022 год.

До завершения декабря у граждан России есть ряд финансовых вопросов, требующих решения, чтобы избежать возможных сложностей в следующем году. Светлана Титор, кандидат юридических наук и преподаватель Государственного университета управления, напомнила об этом в беседе с Life.ru.

Особое внимание она обратила на сроки подачи заявления для возврата налога.

Продолжительность, в течение которой можно получить налоговый вычет, ограничена тремя годами. Например, при оформлении налоговой декларации в 2025 году возвращаются средства за 2022, 2023 и 2024 годы.

Для получения компенсации расходов за 2022 год нужно не позже 31 декабря 2025 года подать декларацию по форме 3-НДФЛ.

Сделать это возможно несколькими способами: через личную страницу на сайте Федеральной налоговой службы, через портал государственных услуг, в любом многофункциональном центре, либо по традиционной процедуре при личном визите в налоговую инспекцию.

Налоговый возврат по налогу на доходы физических лиц получают в разных ситуациях. Так, социальный вычет предоставляется при оплате лечения, образования или занятий спортом.

А также имущественный вычет — при вложениях в покупку жилья, а инвестиционный — если средства длительное время размещались на специальных счетах или в ценных бумагах.

Существуют также дополнительные варианты налоговых возвратов, например, для долгосрочных вложений в обучение своих детей или членов семьи.

Юрист отдельно подчеркнула, что государство обеспечивает бесплатные санаторные путёвки отдельным категориям граждан. В первую очередь это распространяется на лиц, принимавших участие в Великой Отечественной войне, а также ветеранов боевых действий, инвалидов войны, лиц, находившихся на военной службе шесть месяцев и более в годы войны, жителей блокадного Ленинграда, участников обороны Севастополя и Сталинграда.

Дополнительно право на бесплатное санаторно-курортное лечение имеют:

  • инвалиды (в том числе дети-инвалиды);
  • граждане, пострадавшие в результате радиационных аварий (на Чернобыльской АЭС и на Семипалатинском полигоне), а также лица, приравненные к ним;
  • члены семей погибших ветеранов.

Для получения бесплатной путёвки требуется обратиться в Социальный фонд России либо в местное управление социальной защиты. С собой нужно иметь паспорт, определённую справку из медицинского учреждения, направление на лечение, талон № 2 на проезд и заявление.

Титор рекомендовала подать документы заблаговременно — чем раньше будет направлено обращение, тем выше вероятность получить путёвку на подходящий период, возможно уже в 2026 году.

Ранее «Городовой» сообщал, как остановить списание подписки.

Юлия Аликова
Город
