Письма на остров: чем запомнилось 11 сентября в истории Петербурга

От установления почтовой связи с Кронштадтом до строительства знаковых объектов, этот день сыграл значительную роль в формировании облика Северной столицы.

11 сентября — день, отмеченный в истории Санкт-Петербурга как датами важных начинаний, так и трагическими событиями, оставившими свой след в жизни города.

1721: Почта с Котлиным островом

11 сентября 1721 года Петр I издал указ «Об учреждении почты между Петербургом и Котлиным-островом».

Сообщение с Кронштадтом было далеко не безопасным: зимой — по льду, летом — по Финскому заливу.

1813: Открытие Каменноостровского моста

11 сентября 1813 года был открыт Каменноостровский мост через Малую Невку.

Это был первый в России семипролетный деревянный арочный мост на деревянных опорах и каменных устоях.

1825: Освящение Михайловского дворца

11 сентября 1825 года был освящен Михайловский дворец.

Как пишет телеканал "Санкт-Петербург", на его сооружение ушло 6 лет и 7875000 рублей.

1855: Образование Михайловской артиллерийской академии

11 сентября 1855 года на базе старших офицерских классов Артиллерийского училища была образована Михайловская артиллерийская академия.

1875: Заложен Литейный мост

11 сентября 1875 года по проекту А. Струве был заложен Литейный мост через Неву.

Строительство сопровождалось трагическими инцидентами, но 1 октября 1879 года мост был торжественно открыт.