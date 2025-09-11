Письма на остров: чем запомнилось 11 сентября в истории Петербурга

11 сентября — день, отмеченный в истории Санкт-Петербурга как датами важных начинаний, так и трагическими событиями, оставившими свой след в жизни города.
1721: Почта с Котлиным островом
11 сентября 1721 года Петр I издал указ «Об учреждении почты между Петербургом и Котлиным-островом».
Сообщение с Кронштадтом было далеко не безопасным: зимой — по льду, летом — по Финскому заливу.
1813: Открытие Каменноостровского моста
11 сентября 1813 года был открыт Каменноостровский мост через Малую Невку.
Это был первый в России семипролетный деревянный арочный мост на деревянных опорах и каменных устоях.
1825: Освящение Михайловского дворца
11 сентября 1825 года был освящен Михайловский дворец.
Как пишет телеканал "Санкт-Петербург", на его сооружение ушло 6 лет и 7875000 рублей.
1855: Образование Михайловской артиллерийской академии
11 сентября 1855 года на базе старших офицерских классов Артиллерийского училища была образована Михайловская артиллерийская академия.
1875: Заложен Литейный мост
11 сентября 1875 года по проекту А. Струве был заложен Литейный мост через Неву.
Строительство сопровождалось трагическими инцидентами, но 1 октября 1879 года мост был торжественно открыт.