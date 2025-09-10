Городовой / Город / Гибель любимой слонихи: чем запомнилось 10 сентября в истории Петербурга
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Гибель любимой слонихи: чем запомнилось 10 сентября в истории Петербурга

Опубликовано: 10 сентября 2025 08:02
горят Бадаевские склады, бот Петра 1 и Александринский театр
Гибель любимой слонихи: чем запомнилось 10 сентября в истории Петербурга
Городовой ру

От первых шагов флота до трагических потерь.

10 сентября — дата, отмеченная в российской истории знаковыми событиями, охватывающими ключевые моменты развития государства, культуры и даже трагические страницы военного времени.

От переноса ботика Петра I до основания первого публичного театра и разрушения крупнейших продовольственных складов Ленинграда — этот день оставил неизгладимый след.

1723: символ флота и начало морской славы

“10 сентября 1723 года знаменитый ботик Петра I был торжественно перевезен из Москвы в Санкт-Петербург”, — гласит летопись.

Этот небольшой, но символичный корабль, положивший начало русскому флоту, был установлен на Государевом бастионе Петропавловской крепости.

Пройдя через века, ботик стал экспонатом Центрального военно-морского музея, напоминая о петровских реформах и величии российского флота.

Как пишет телеканал "Санкт-Петербург", после смерти Петра в 1761 году ботик перенесли в Ботный дом.

1756: от трагедий до Пушкина

“10 сентября 1756 года по указу императрицы Елизаветы Петровны был учрежден «Русский для представления трагедий и комедий театр»”, — так началась история первого публичного театра в России.

Позднее, при Екатерине II, он стал «Российским придворным театром», а в 1832 году, в честь супруги императора Николая I, получил имя Александринского.

Театр, сохранившийся до нашего времени, вот уже два с половиной века является национальным театром России.

1941: Бадаевские склады и гибель слонихи Бэтти

10 сентября 1941 года в результате налета фашистской авиации пожаром был уничтожен самый большой продовольственный склад Ленинграда. Это одна из самых трагических дат, связанных с блокадой города.

На Бадаевских складах сгорели тысячи тонн муки и сахара, хотя часть из них удалось переработать.

В этот же день постигла трагедия и Ленинградский зоопарк: любимица всех ленинградцев — слониха Бэтти — была смертельно ранена… и скончалась через 15 минут прямо на развалинах слоновника.

Ее череп до сих пор хранится в Петербурге, напоминая о жестокости войны, которая затронула даже самых невинных.

Автор:
Ксения Пронина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще