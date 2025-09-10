Гибель любимой слонихи: чем запомнилось 10 сентября в истории Петербурга

10 сентября — дата, отмеченная в российской истории знаковыми событиями, охватывающими ключевые моменты развития государства, культуры и даже трагические страницы военного времени.
От переноса ботика Петра I до основания первого публичного театра и разрушения крупнейших продовольственных складов Ленинграда — этот день оставил неизгладимый след.
1723: символ флота и начало морской славы
“10 сентября 1723 года знаменитый ботик Петра I был торжественно перевезен из Москвы в Санкт-Петербург”, — гласит летопись.
Этот небольшой, но символичный корабль, положивший начало русскому флоту, был установлен на Государевом бастионе Петропавловской крепости.
Пройдя через века, ботик стал экспонатом Центрального военно-морского музея, напоминая о петровских реформах и величии российского флота.
Как пишет телеканал "Санкт-Петербург", после смерти Петра в 1761 году ботик перенесли в Ботный дом.
1756: от трагедий до Пушкина
“10 сентября 1756 года по указу императрицы Елизаветы Петровны был учрежден «Русский для представления трагедий и комедий театр»”, — так началась история первого публичного театра в России.
Позднее, при Екатерине II, он стал «Российским придворным театром», а в 1832 году, в честь супруги императора Николая I, получил имя Александринского.
Театр, сохранившийся до нашего времени, вот уже два с половиной века является национальным театром России.
1941: Бадаевские склады и гибель слонихи Бэтти
10 сентября 1941 года в результате налета фашистской авиации пожаром был уничтожен самый большой продовольственный склад Ленинграда. Это одна из самых трагических дат, связанных с блокадой города.
На Бадаевских складах сгорели тысячи тонн муки и сахара, хотя часть из них удалось переработать.
В этот же день постигла трагедия и Ленинградский зоопарк: любимица всех ленинградцев — слониха Бэтти — была смертельно ранена… и скончалась через 15 минут прямо на развалинах слоновника.
Ее череп до сих пор хранится в Петербурге, напоминая о жестокости войны, которая затронула даже самых невинных.