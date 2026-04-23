Деньги вместо текучки: половина бизнеса в Петербурге борется за людей через индексацию заработной платы

В Петербурге компании все чаще пытаются сдерживать людей не обещаниями, а зарплатой. По данным hh.ru и HRlink, 46% работодателей уже индексируют выплаты, чтобы снизить текучку, пишет "ДП".
Что происходит на рынке
Ситуация на рынке труда остается неоднозначно. Работодателям по-прежнему важно не найти человека, а удержать его надолго.
Именно поэтому зарплата остается главным аргументом для руководителей и главным образом для бизнеса.
Что еще важно
Есть меры и более «мягкие». Некоторые компании оплачивают спорт, обучение и усовершенствование ДМС.
Эксперты также отмечают, что бизнесу приходится перестраивать не только зарплатную политику, но и саму организацию работы, чтобы людям было проще и спокойнее находиться в компании.
Почему это сейчас заметно
Ранее сообщалось, что 63% компаний Петербурга планировали рост зарплат, а больше половины уже индексировали сотрудников по итогам 2025 года.
Это показывает, что рынок труда в городе остается конкурентным, а борьба за специалистов — вполне обоснована.