Деревни красивее, чем открытки из Альп: куда поехать, чтобы забыть про привычные маршруты

Малоизвестные деревни с атмосферой уюта и покоя

Оказывается, чтобы попасть в этот список Ассоциации красивых деревень, одних красивых домиков и природы мало. Там нужна настоящая туристическая база. Поэтому в ассоциации часто оказываются не маленькие деревни, а крупные села или даже небольшие города.

Автор канала "Русская дорога" рассказал про несколько мест, где вы точно не увидите туристических автобусов.

Горожанка, Воронежская область

Это село на севере области, прямо на берегу Дона. Место находится в лесостепи, и это непривычно для жителя средней полосы. Именно такая природа - холмы, поля и широкая река - напоминает бескрайнюю Россию.

Местные дома не деревянные, а из камня. Беленые стены, маленькие окошки - в таких избах летом прохладно, а зимой тепло.

Из достопримечательностей - старые руины усадьбы Веневитиновых и дикий сад, который раньше, говорят, был такой красоты, что мужики шапки снимали.

фото legion-media

Красное, Тверская область

В селе Красное стоит церковь, которую сложно ожидать увидеть в глубинке. Это почти точная копия питерской Чесменской церкви, построенная еще в 1790 году.

Кирпичный храм с белым камнем, острыми башенками и круглым окном над входом смотрится очень необычно на фоне деревенских домов.

Ардабьево, Рязанская область

Село далеко от больших дорог, поэтому здесь не появились пластиковые окна, а сохранилась та самая деревянная красота.

Туристам здесь заняться особо нечем, поэтому любоваться деталями можно в полном одиночестве.

Сёла Республики Алтай

Тут все по-настоящему: по улицам ходят лошади и коровы, а вместо дачников - местные жители с хозяйством. Особенно красиво в Уймонской долине, где селились старообрядцы.

