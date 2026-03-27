Кремль, возведённый по приказу Василия III – крепость с проклятым кладом и башней ведьмы: где находится, что посмотреть

История и легенды Коломенского кремля

Коломна - древний город, который располагается на высоком берегу реки, а его главной гордостью является краснокирпичный Кремль. Это не просто музей, а жилой квартал, где до сих пор живут люди, работают школа и гостиницы.

Как появилась каменная крепость

Первая крепость на этом месте была деревянной, поэтому часто страдала от пожаров. Вскоре князь Василий III приказал возвести крепость из камня. Работу доверили итальянским архитекторам.

Строительство заняло 6 лет. Кремль окружили мощные стены и 16 башен. Когда крепость потеряла военное значение, местные жители начали разбирать ее. Только указ царя Николая I остановил это разрушение. До наших дней сохранилось только 7 башен из 16.

Легенды и интересные факты

Коломенский кремль хранит много удивительных историй. Путешественница Лана Ржевская перечислила самые интересные из них для портала "Яндекс Путешествия".

Маринкина башня

30-метровая башня получила имя в честь своей самой известной узницы - Марины Мнишек. Эту польскую авантюристку, первую коронованную царицу Руси, которая продержалась на троне всего 9 дней, заточили в подвале Кремля. Местные жители считали ее ведьмой, поскольку она ела странными приборами - вилками.

Кроме того, считается, что перед смертью Мнишек прокляла род Романовых. Говорят, до сих пор над башней кружит черная птица - душа пленницы.

Исчезновение Пятницких ворот

Когда Мнишек бежала из Москвы через Коломну, она приказала забрать с собой не только драгоценности, но и тяжелые кованые ворота. Груз слишком медленно тащился, поэтому часть ценностей вместе с дверями решили закопать в лесу у села Богородского.

Легенда гласит, что Мнишек наложила над кладом страшное проклятие. С тех пор искатели сокровищ пропадали один за другим, а заветный тайник до сих пор не найден.

Венчание Дмитрия Донского

Все знают, что перед Куликовской битвой русские полки собирались под Коломной. Однако за 14 лет до этого знаменитого сражения в кремлевской Воскресенской церкви 15-летний князь Дмитрий венчался с 13-летней Евдокией Суздальской. В их браке родилось 12 детей, а позже в подвалах того же храма хранили оружие воинов, павших на Куликовом поле.

"Гостевая" церковь

Храм Николы Гостиного построили не на княжеские, а на купеческие деньги. Их дал "гость", то есть богатый торговец. В старину здесь была особая традиция: литургия начиналась в 5 утра, на целый час раньше, чем в других церквях. Это сделали специально, чтобы купцы успели сходить на службу и пораньше открыть свои лавки на торгу.

Чем заняться и как добраться

В Кремле можно не только гулять среди древних стен и башен. Здесь проходят рыцарские турниры, ярмарки и народные праздники. Можно зайти в башни, пройти по боевому ходу на стене и обязательно попробовать местную пастилу и калачи.

В Коломенском кремле хорошо в любое время года. Летом работают прогулочные теплоходы, осенью проходит фестиваль "Антоновские яблоки", а зимой проводят масленичные гулянья.

Добраться до Коломны из Москвы очень просто. Удобно ехать на автобусе №460 от метро "Котельники" (около 2 часов) или на электричке с Казанского вокзала до станции "Голутвин" (около 3 часов).

Ранее "Городовой" рассказал, в каком стиле был построен Исаакиевский собор.