Держит форму, не растекается, а на вкус нежнее нежного: простой рецепт творожной пасхи — всегда получается

Рецептов творожной пасхи очень много, и занятые хозяйки стараются выбрать из них те, что попроще, чтобы точно получилось вкусно и светлый праздник не был омрачен. Простым рецептом пасхи, которая всегда получается, делится 1000 меню. Удобнее всего делать ее в специальной разборной форме, но можно обойтись и без пасочницы.
Список продуктов:
- творог 9% — 700 г
- масло сливочное размягченное — 100 г
- сметана — 150 г
- сахар — 100–150 г (по вкусу)
- грецкие орехи, изюм, цукаты по вкусу
Творог пропустите через сито или мясорубку. Блендер использовать не стоит, после него масса становится слишком жидкой. Если остатки творога застряли в мясорубке, пропустите через неё же предварительно промытые грецкие орехи — они «соберут» всё до капли.
Замочите изюм в кипятке на несколько минут, затем слейте воду и промойте.
В глубокой миске соедините протёртый творог, размягчённое масло, сметану, сахар, ванилин, изюм и измельчённые орехи. Массу хорошенько перемешайте до однородности. Она должна получиться плотной и суховатой. Если творог был влажным, пасха будет хуже держать форму.
Разборную пасочницу застелите чистой влажной марлей. Кусок марли берите такого размера, чтобы края свисали. На ткань переложите творожную массу, плотно утрамбуйте.
Поставьте пасочницу на тарелку, куда будет стекать сыворотка. А сверху положите грузик (например, блюдце со стаканом воды) и уберите пасху в холодильник на ночь.
Утром переверните форму на блюдо, снимите марлю. Осталось только украсить пасху на свой вкус - цукатами, специальными кондитерскими украшениями. Это дело можно доверить детям, им точно понравится. В холодильнике готовая пасха может простоять 2-3 дня.
