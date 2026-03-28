Чтобы редис в теплице не ушел в ботву – обязательно: 5 правил посадки – корнеплоды крупные, сочные и крепкие

Как посадить редис в теплицу

Каждый дачник мечтает собрать крупный и сочный редис. Однако часто корнеплоды получаются мелкими, а вместо них красуется пышная ботва.

Чтобы редис наращивал корнеплод, а не зелень, необходимо соблюдать несколько правил. Начинать подготовку стоит задолго до того, как семена попадут в землю.

Правило №1

Первым делом нужно заняться грядкой, причем делать это следует за пару недель до посева. Грунт тщательно разрыхлите, разбейте все комья. Если земля в теплице еще мерзлая, пролейте ее горячей водой и укройте пленкой.

Правило №2

В процессе рыхления в почву можно внести песок или перепревшие опилки. Однако самый полезный компонент - вермикулит. Он делает землю воздушной, впитывает излишки воды после полива и постепенно отдает их растению.

Правило №3

Азот перед посадкой вносить категорически нельзя, поскольку из-за него редис жирует, наращивает огромную ботву, а про формирование корнеплода забывает.

Золу можно добавить только в кислую почву, в которой редис не может нормально развиваться. Если грунт нейтральный, с золой нужно быть осторожнее, чтобы не сделать среду щелочной.

Правило №4

Избегайте загущения. Оптимальное расстояние между будущими растениями составляет 5 см. При таком раскладе каждому кустику хватает солнечного света, ботва не вытягивается и не падает на землю, а корнеплоды ничто не сковывает в росте.

Правило №5

После появления всходов регулярно поливайте редис и проветривайте теплицу. В жаре редис активно "стрелкуется" и перестает развиваться, сообщает "садоёж".

