Нежнее самого нежного: Картофельная запеканка с рыбой на ужин
Нежнее самого нежного: Картофельная запеканка с рыбой на ужин

Опубликовано: 28 марта 2026 04:28
 Проверено редакцией
Рецепт вкусного и полезного блюда.

Хотите приготовить не только вкусный, но и полезный ужин? Сохраняйте вариант приготовления запеканки на основе картофеля с рыбой, невероятное блюдо, которое приготовить не составит труда.

Рецепт приготовления нежной картофельной запеканки с рыбой дают на портале "Гастроном".

Для приготовления нежной запеканки из картошки с рыбой берите:

  • 400 г рыбного филе;
  • 4 средние картофелины;
  • 2 луковицы;
  • 1 яйцо;
  • 100 мл сметаны или сливок;
  • 50 г сыра;
  • соль и специи;
  • 2 ст. л. растительного масла.

Способ приготовления картофельной запеканки с рыбой по шагам

  1. В первую очередь подготовьте форму для запекания. Можно смазать её маслом или выстелить пергаментной бумагой, так запеканка не пригорит.
  2. Лук очистить и нарезать полукольцами, отправить жариться на сковороду с маслом, добавить немного соли и специй. Когда лук станет мягким и немного поджарится, отправляем его первым слоем на дно формы для запекания.
  3. Рыбное филе нарезать небольшими кусочками и выложить поверх лука, подсолить и поперчить по своему желанию.
  4. Картошку очистить, нарезать тонкими слайсами и выложить поверх рыбы третьим слоем запеканки.
  5. Форму поставить в духовку, которую разогрели до 180 градусов, готовить 10 минут.
  6. Яйца взбиваем со сметаной или сливками, подсаливаем и выливаем поверх слоя картофеля.
  7. Сыр натираем и выкладываем поверх запеканки.
  8. Снова отправляем форму в духовку, готовим 20 минут.
  9. Чтобы проверить готовность запеканки, разломите кусочек картофеля вилкой, если он мягкий, значит блюдо можно подавать на стол.

К картофельной запеканке с рыбой можно подать салат из свежих овощей. Получится невероятно вкусный и сытный ужин.

Ранее издание "Городовой" рассказывало, как готовить пирог с сосисками на кефире.

