Нежнее самого нежного: Картофельная запеканка с рыбой на ужин

Хотите приготовить не только вкусный, но и полезный ужин? Сохраняйте вариант приготовления запеканки на основе картофеля с рыбой, невероятное блюдо, которое приготовить не составит труда.
Рецепт приготовления нежной картофельной запеканки с рыбой дают на портале "Гастроном".
Для приготовления нежной запеканки из картошки с рыбой берите:
- 400 г рыбного филе;
- 4 средние картофелины;
- 2 луковицы;
- 1 яйцо;
- 100 мл сметаны или сливок;
- 50 г сыра;
- соль и специи;
- 2 ст. л. растительного масла.
Способ приготовления картофельной запеканки с рыбой по шагам
- В первую очередь подготовьте форму для запекания. Можно смазать её маслом или выстелить пергаментной бумагой, так запеканка не пригорит.
- Лук очистить и нарезать полукольцами, отправить жариться на сковороду с маслом, добавить немного соли и специй. Когда лук станет мягким и немного поджарится, отправляем его первым слоем на дно формы для запекания.
- Рыбное филе нарезать небольшими кусочками и выложить поверх лука, подсолить и поперчить по своему желанию.
- Картошку очистить, нарезать тонкими слайсами и выложить поверх рыбы третьим слоем запеканки.
- Форму поставить в духовку, которую разогрели до 180 градусов, готовить 10 минут.
- Яйца взбиваем со сметаной или сливками, подсаливаем и выливаем поверх слоя картофеля.
- Сыр натираем и выкладываем поверх запеканки.
- Снова отправляем форму в духовку, готовим 20 минут.
- Чтобы проверить готовность запеканки, разломите кусочек картофеля вилкой, если он мягкий, значит блюдо можно подавать на стол.
К картофельной запеканке с рыбой можно подать салат из свежих овощей. Получится невероятно вкусный и сытный ужин.
