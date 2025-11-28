Городовой / Город / Десять минут опоздания — минус четыре зарплаты: как петербурженка возвращала справедливость
Десять минут опоздания — минус четыре зарплаты: как петербурженка возвращала справедливость

Опубликовано: 28 ноября 2025 11:20
Global Look Press / Nikolay Gyngazov / Russian Look

В Санкт-Петербурге суд помог психологу получить причитающуюся заработную плату после увольнения.

Психолог из Санкт-Петербурга добилась через суд выплаты заработной платы в размере 105 тысяч рублей после того, как её уволили из-за десятиминутного опоздания. Женщина также оспорила распоряжение работодателя о дисциплинарном нарушении, посчитав его неправомерным.

Суд поддержал её позицию: приказ о взыскании был отменён, а уволенной работнице назначили денежную компенсацию, сообщила пресс-служба ГУФССП России по Петербургу.

Психолог одной из городских больниц после инцидента с опозданием она была лишена должности. Позже она обратилась в суд с требованием выплатить ей заработную плату.

Судебные органы Московского района начали процедуру по взысканию причитающейся суммы. Для исполнения решения суда на должника были наложены ограничения по действиям с объектами недвижимости и земельными наделами.

После перечисления 105 тысяч рублей исполнительное производство было закрыто. В ведомстве подчеркнули, что с начала 2025 года более 1,2 тысячи жителей воспользовались помощью службы судебных приставов для получения своих заработков.

Автор:
Юлия Аликова
Город
