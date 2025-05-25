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Диалекта больше нет: как теперь узнать коренных москвичей в толпе

Опубликовано: 25 мая 2025 16:33
москвичи
Диалекта больше нет: как теперь узнать коренных москвичей в толпе
Фото: Городовой.ру

Есть речевые особенности, которые заметит только знающий.

Казалось бы, у каждого большого города есть своё звучание. Но если петербуржца или ростовчанина можно узнать по первым трём словам, то с москвичами всё не так просто. Коренные жители столицы не столько «говорят» по-своему, сколько «общаются» — особенным, почти незаметным стилем.

Антрополог Никита Петров подчёркивает: у коренных москвичей нет яркого диалекта, но есть узнаваемая манера. Это неспешная речь с паузами, мягкая интонация и даже немного театральная дикция. Иногда её описывают как «барскую». Прямая речь и акценты, типичные для регионов, здесь сменяются голосовой игрой и подчёркнутой вежливостью.

Интересно, что москвичи — как правило — не акали, хотя именно «акающие» чаще стремятся подражать московскому произношению.

А вот глотание гласных — настоящая фишка столицы: «шоссе» становится «шссэ», а «лотерея» — «лтрэйя». Есть и другие особенности: шокающие слова («конешно», «симпатишный»), специфические окончания («умненькай» вместо «умненький») и даже особое «иканье» — когда вместо «пяток» говорят «пИток».

Но, пожалуй, самое интересное — не в произношении, а в культурном коде. До XX века в московских семьях, особенно интеллигентных, было не принято ругаться. Мат считался «языком ямщиков». Грубую лексику осуждали, и это ощущение до сих пор сохраняется у пожилых горожан.

Однако язык — живая материя. Сегодняшние москвичи, особенно молодёжь, говорят уже иначе: на нейтральном «урбанистическом» русском с англицизмами, сдержанными эмоциями и лаконичностью, которая уходит в сокращения типа «спс» и «дсвд», отмечает НТВ.

Потому и получается: настоящий коренной москвич — это уже не фонетика, а стиль. Интеллигентный, немного ироничный, эмоционально уравновешенный. И определить его можно разве что в беседе — и то не сразу.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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