Почему в Финляндии коляски всё чаще толкают папы: отцы уходят в декрет

В Лапландии мужчины берут на себя около четверти всех отпусков по уходу за ребёнком.

В последние годы в Финляндии отмечается всё более заметное участие мужчин в уходе за детьми. Количество отцов, которые решаются взять декретный отпуск, продолжает расти. Этот процесс особенно ускорился после изменений законодательства, вступивших в силу в 2022 году.

Закон теперь предусматривает одинаковую продолжительность отпуска для обоих родителей с возможностью делиться его частью. По информации за 2022–2024 годы, количество мужчин, воспользовавшихся этим правом, увеличилось быстрее, чем ранее. Как сообщила руководитель исследовательского отдела социальной сферы страны Аннели Миеттинен,

«Использование отпуска по уходу за ребёнком отцами заметно возросло по сравнению с периодом до реформы. Следующие годы покажут, продолжится ли рост доли отцов и в дальнейшем».

Особое положение занимает регион Аландских островов: там за первые девять месяцев 2025 года мужчины составили более четверти получателей оплачиваемых дней ухода за ребёнком. В Лапландии эта доля почти дотягивает до аналогичных показателей. В целом, по стране различия между регионами в этом вопросе минимальны.

В России также фиксируют рост числа мужчин, оформляющих отпуск по уходу за детьми. В октябре 2025 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области таких отцов стало вдвое больше, теперь они составляют 15% всех родителей, находящихся в отпуске. В этих двух регионах ассортимент получателей пособия по уходу за ребёнком до полутора лет превышает 67 тысяч человек.

Размер ежемесячных выплат составляет 40% от среднемесячного заработка за предыдущие два года. Сумма варьируется от 10 тысяч до 68 тысяч рублей. Таким образом, выплаты зависят от дохода каждого родителя.

На фоне изменений в сфере социальной поддержки в Финляндии, правительство с 2026 года вводит ограничение на получение выплат по уходу за детьми на дому для некоторых иностранцев. Планируется, что лица, проживающие в стране менее трех лет, будут исключены из программы (размер выплаты — 377 евро в месяц). Эта новация затронет примерно 2,3 тысячи человек, среди которых граждане России, Украины и Ирака.

Прогнозируется, что такой шаг позволит национальному бюджету сэкономить к 2029 году около 10,9 миллиона евро. Среди ключевых причин называются необходимость оптимизации расходов и корректировка миграционной политики. Отдельно подчеркивается, что новые правила распространяются только на определённые категории иностранцев.