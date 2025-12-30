В крупнейшем квартале Кронштадта зажгли почти полтысячи новых фонарей

В городе завершили установку новой системы освещения на основных пешеходных маршрутах и подъездах к образовательным учреждениям.

В крупнейшем жилом районе Кронштадта, который располагается между Кронштадтским и Цитадельским шоссе, улицами Гидростроителей и Литке, была полностью завершена установка современной системы наружного освещения.

В данном квартале появилось почти 500 новых фонарей. Работы проводились в рамках программы развития города.

Ключевой новостью стало завершение монтажных работ и запуск новых светильников. Об этом информировала городская администрация.

Эти меры стали частью модернизации Кронштадта, которая реализуется согласно инициативе «Остров фортов».

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил:

«Модернизация Кронштадта, начатая по президентскому проекту "Остров фортов", продолжается. Город воинской славы становится все более комфортным для проживания и привлекательным для посещения.

Мы уделяем особое внимание созданию здесь современной дорожной инфраструктуры, модернизации инженерных сетей.

При реализации проекта учтены пожелания горожан, которые отмечали недостаток освещения в этом крупном жилом массиве, где проживают порядка 13 тысяч человек».

В первую очередь новое оборудование появилось на объектах, важных для жителей: на основных пешеходных маршрутах, у входа в школу, вблизи школы танцев, а также возле двух дошкольных учреждений.

Несколько десятков фонарей установили на восьми детских и шести спортивных площадках. Во время работ специалисты уделили особое внимание местам, где регулярно бывают дети.

В ходе реализации проекта были выполнены следующие работы:

смонтировано 285 опор для фонарей;

установлено 457 светильников и 8 дополнительных прожекторов;

проложено более 10 километров новых электрических кабелей.

Обеспечение безопасности было одной из приоритетных задач — дополнительное освещение появилось во дворах детских садов, школьных территориях и в зоне отдыха под открытым небом.

По всей территории квартала жители теперь могут передвигаться по хорошо освещённым дорожкам. В результате улучшения коснулись и школьников, и их родителей, и всех горожан.

Сегодня в системе уличного освещения Кронштадта насчитывается свыше 4700 светильников, из которых около 87% относятся к светодиодному типу. Эти меры, по заверениям властей, сделают жизнь в районе безопаснее и комфортнее.

