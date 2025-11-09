Забирают не только за долги: юристы объяснили, когда вы рискуете лишиться жилья и как этого избежать

В последние месяцы представители юридических компаний отмечают, что к ним всё чаще обращаются владельцы, утратившие право собственности на квартиру. Чаще всего основаниями становятся денежные обязательства перед банками или иными взыскателями. Главная причина — задолженности, ведущие к отчуждению жилья.

При просрочке по ипотеке банк вправе потребовать продажу квартиры ради возврата долга, даже если это единственное место жительства. Важно знать, что и после реализации жилья остаток долга всё равно может быть потребован с бывшего владельца другими способами. Привилегия неприкосновенности распространяется не на все случаи — многое зависит от обстоятельств дела.

Закон защищает единственное пригодное для жизни жильё должника, однако его можно лишиться при определённых условиях. Суд может признать исключением слишком дорогую по сравнению с долгом квартиру — в подобных ситуациях возможно её принудительное отчуждение в пользу более скромного жилища. Если докажут, что квартира приобреталась лишь для формального соблюдения закона в ходе банкротства, права на неё также можно потерять.

Продажа недвижимости, стоимость которой по документам умышленно занижена по сравнению с реальной, несёт дополнительные риски. Такие ситуации складываются, когда продавцы или покупатели хотят снизить налоговые выплаты или избежать других обязательств. Если сделка будет оспорена, покупатель может остаться как без жилья, так и в долгах перед банком, если оформлялась ипотека.

Ряд поступков со стороны владельца может привести к изъятию собственности через суд. Например, незаконная перепланировка, если она нарушает права соседей или затрагивает конструктивные элементы дома, может закончиться судебным спором, и квартира окажется проданной с торгов для устранения последствий. Не устранив нарушения, хозяин рискует остаться без жилья.

Использование квартиры не по предназначению — например, организация в ней коммерческого объекта или склада — нарушает законодательство и может стать поводом для изъятия жилья.

«Жилое помещение предназначено для проживания», — подчёркивают юристы.

Если права соседей оказываются ущемлены, суд вправе вынести решение об изъятии квартиры.

Имущество лишают не только за долги. Когда квартира приобретена преступным способом или использовалась для незаконной деятельности, по решению суда возможна её конфискация. Такие меры принимаются в рамках уголовных расследований.

Доля подобных случаев растёт, поскольку число кредитов и других долговых обязательств становится выше. По мнению специалистов, гражданам следует заранее проверять юридическую чистоту недвижимости и внимательно анализировать условия договоров. Наиболее типичные ситуации риска: