Городовой / Общество / Замерз как цуцик: что за мифический зверь, что никак не может согреться
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Ещё сутки ради «кусочка»: на Розенштейна продолжают разбирать лишь часть дома Город
Больше ни кому не нужные: печальная судьба трех вокзалов Петербурга Общество
Под штукатуркой нашли лик Христа: история главного чуда на улице Правды Город
Почему в Финляндии коляски всё чаще толкают папы: отцы уходят в декрет Город
Забирают не только за долги: юристы объяснили, когда вы рискуете лишиться жилья и как этого избежать Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Туризм
Категории
Общество Спорт

Замерз как цуцик: что за мифический зверь, что никак не может согреться

Опубликовано: 9 ноября 2025 12:00
цуцик
Замерз как цуцик: что за мифический зверь, что никак не может согреться
Фото: Городовой.ру

Узнаем, что это за животина.

Фраза «замёрз как цуцик» звучит почти ласково, но история у неё вполне серьёзная. В русский язык слово пришло от немецких переселенцев XVIII века: в баварском диалекте zuzeln значит «сосать», а «цуциками» называли сосунков и щенков. Отсюда и современное значение – маленькая собачонка или неопытный человек.

Связка с холодом тоже не случайна. В немецкой речи есть выражение frieren wie ein junger Hund – «мёрзнуть, как щенок». Маленькие собаки действительно плохо переносят холод: тонкая шерсть, мало жира, почти никаких инстинктов. Русская версия просто заменила «щенка» на уже освоенное заимствование.

Поэтому «замёрз как цуцик» – это не про степень холода, а про образ: дрожащий, беспомощный, совсем маленький. Живое напоминание о том, как народная речь впитывала в себя немецкие слова и делала их своими.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью