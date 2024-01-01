Диетолог назвала лучший завтрак для 1 января: салаты тоже можно есть

Но нужно учесть один важный нюанс.

Бытует мнение, что завтрак — самый важный прием пищи. Поэтому многие даже после новогоднего застолья стараются утром обязательно что-то съесть. Нужно ли это делать и какие блюда лучше употреблять первого января, порталу «Городовой» рассказала врач-диетолог Римма Мойсенко.

«Все зависит от того, в каком часу люди садятся завтракать первого января. Многие приступают к еде только к обеду или к ужину. Но если это все-таки завтрак, то хорошо, если он будет легким. Есть категория людей, которые хотят употребить все прекрасные салаты, пока они еще не испортились. Можно дать себе возможность доесть блюда, которые с такой любовью готовились. Небольшая порция салата — вполне уместный завтрак. Приличное насыщение идет», — отметила медик.

При этом очень важно ориентироваться на самочувствие. Если вы слишком много ели, то, может быть, еда и не нужна вовсе. Достаточно будет легкого чая и большого количества воды.

«Если же люди в спокойной обстановке отмечали Новый год, они могут ограничиться только своим любимым салатом. Кстати, такие блюда хорошо заправлять соусами перед употреблением. 1 января добавить меньшее количество майонеза или вообще подавать незаправленными», — добавила специалист.

Источник фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/globallookpress.com