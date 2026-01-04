Диетолог удивила петербуржцев: зеленый чай полезнее и дело в одном неожиданном нюансе

В чёрном содержится меньше полезных веществ.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала в интервью «Вечернему Санкт-Петербургу», какой сорт чая полезнее для здоровья.

Эксперт поясняет, что и черный, и зеленый напитки происходят из одного растения, а отличия связаны с особенностями обработки.

Чёрный и зелёный чай различаются, главным образом, степенью ферментации, хотя исходный материал идентичен.

Однако Соломатина подчёркивает, что зелёный всё-таки лучше, так как в нём выше содержание полезных веществ.

Ключевая польза чая связана с содержанием эпигаллокатехинов — веществ, обладающих сильными антиоксидантными свойствами. Эти компоненты способны защищать клетки от вредного воздействия.

В современной жизни организму приходится сталкиваться с дополнительными факторами — стрессами, вредными привычками, приёмом лекарств и неблагоприятной экологией.

Под их влиянием возрастает количество свободных радикалов.

Недостаток клетчатки в рационе может лишь ухудшить положение — собственные защитные силы становятся слабее.

Чай благодаря своей природной системе антиоксидантов поддерживает организм: эти вещества в растении защищают листья от агрессивной среды, а в напитке помогают человеку справляться с неблагоприятными факторами.

Специалист добавляет, что зелёный чай особенно богат L-теанином — уникальной аминокислотой.

«Это аминокислота, которая мало того, что также обладает антиоксидантными свойствами, но главное — понижает уровень стресса, повышает когнитивные функции. Человек становится более спокойным, сосредоточенным, сконцентрированным», — объясняет врач.

Хотя в чае присутствуют фтор и витамин С, рассчитывать на существенную дополнительную дозу витаминов не стоит.

Главную оздоровительную ценность напитка определяют эпигаллокатехины и L-теанин. Не менее важную роль играют и танины.

Танины обладают вяжущим действием и способны связывать бактерии, вирусы и грибки, мешая им проникать в клетки.

Благодаря этому чай помогает снизить вирусную нагрузку и поддержать иммунитет. В народной медицине крепкий чай используют для полосканий при воспалениях горла или промывания глаз.

Плотно заваренный чай нередко применяют и при отравлениях или повреждении слизистых оболочек во рту.

Подчёркивается также польза чая с лимоном: танины в этом сочетании усложняют размножение бактерий, а напиток традиционно применяют при простудах. Это помогает снизить риск инфекций в период болезни.

Особое внимание Соломатина уделяет выбору чая. Наибольшую пользу принесёт чай из листьев, а не варианты в пакетиках.

Эксперт отмечает, что в пакетики часто попадают отходы производства — остатки, фрагменты листьев и даже небольшие веточки, в то время как элитные сорта включают только верхние листики.

Что касается количества употребляемого чая, специалист подчёркивает: допустимая норма у каждого своя.

Обычно люди выпивают около четырёх чашек в день, однако некоторым хватает одной-двух. Оптимальный вариант, по мнению эксперта — две-три чашки ежедневно.

Количество зависит от сорта, способа заваривания и индивидуальной реакции человека на кофеин: на это стоит обращать внимание, особенно если напиток вызывает разный эффект. Кофеин в чае, кстати, может оказывать мочегонное действие.

Отметим, что зелёный чай раскрывает свой вкус при повторном заваривании, поэтому его можно использовать несколько раз, в то время как чёрный чай рекомендуется употреблять только после первой заварки.

