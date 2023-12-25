Для этих пирожных не нужны ни духовка, ни желатин: заменят приевшуюся «картошку»

Не тратьте оставшийся в холодильнике творог на сырники. Гораздо интереснее на столе будут смотреться сладкие пирожные, которые по способу приготовления напоминают советскую «картошку». Ни духовка, ни желатин не понадобятся.
Вам потребуются:
- творог — 350 г,
- вареное сгущенное молоко — 150 г,
- сливочное масло — 120 г,
- посыпка на любой вкус.
Для десерта подойдет сухой творог, в котором нет жидкости. Иначе придется пропустить его через сито. Смешайте ингредиент со сгущенкой и размягченным маслом. Смесь накройте пленкой и отправьте в морозилку на 30–40 минут.
Из загустевшей массы нужно скатать шарики. В конце обваляйте их в любой посыпке, которая есть на кухне. Подойдут какао, кунжут, раскрошенное печенье или кокосовая стружка. После этого изделия можно сразу подавать на стол, передает портал «Совет да Еда».
Источник фото: Скриншот "Наша Кухня" / YouTube