Для хрустящих тарталеток формочки не нужны: можно больше не покупать

Покупные тарталетки нередко оказываются безвкусными или с трещинами. Положить в них начинку уже не представляется возможным. Нет никакого смысла тратить деньги, ведь приготовить хрустящие изделия не составит труда. И даже формочки не нужны.

Вам понадобятся:

мука — 200 г,

сливочное масло — 100 г,

яйца — 1 шт.,

сахар — 1 ч. л.,

соль — ½ ч. л.

Взбейте в чаше блендера муку, соль, сахар и кубики холодного сливочного масла. К получившейся крошке добавьте яйца. Замесите тесто и переложите его в пакет. Отправьте «отдыхать» в холодильник на один час.

После раскатайте мучную заготовку на столе. С помощью небольшого стакана или стопки вырежьте кружочки. Возьмите фольгу и поделите ее на квадраты, после чего прижмите один к обратной стороне рюмки, чтобы получилась формочка. Сверху наденьте кружок из теста, сформировав борты. Потом снова положите кусок фольги.

Тесто должно находиться между двумя листами блестящего материала. Сделайте столько тарталеток, сколько потребуется. Выложите их на противень, а затем подождите полчаса, иначе дно будет вздуваться. После этого заготовки можно выпекать в разогретой до 180 градусов духовке. Приготовятся они за 15–20 минут, передает портал «Совет да Еда».

Источник фото: Изображение от serhii_bobyk</a> на Freepik