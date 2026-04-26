Для пышных шапок герани – обязательно: 1 ложка в воду – и бутоны хоть косой коси, лезут как по расписанию, один за другим

Каждый цветовод мечтает, чтобы герань кустилась и цвела на полную катушку. Но иногда она ленится, тормозит в росте и не торопится радовать пышными цветочными шапками. Как пробудить герань на цветение, разъяснила выпускница ТСХА, агроном Ксения Давыдова.
Рецепт подкормки
По словам эксперта, для роскошного цветения герани нужны питательные подкормки. Для приготовления одной из таких потребуется:
- сушеный чеснок – 1 чайная ложка;
- картофельный крахмал – 1 столовая ложка;
- сухие дрожжи – 10 граммов;
- сахар – 1 столовая ложка;
- теплая вода – 1 стакан;
- вода комнатной температуры – 1 литр.
Сперва заливаем сухие дрожжи теплой водой, всыпаем сахар, все перемешиваем и настаиваем 30 минут. Затем разводим 3 столовые ложки полученного дрожжевого настоя в 1 литре воды. Добавляем картофельный крахмал и сухой чеснок. Все перемешиваем и поливаем герань под корень.
Как действует удобрение
Агроном Ксения Давыдова отметила, что дрожжи богаты аминокислотами, способствующими появлению бутонов. Сушеный чеснок стимулирует активное цветение. Картофельный крахмал обеспечивает герань калием и улучшает свойства грунта.
Дополнительный или альтернативный вариант
Натуральные подкормки действуют мягко и медленно. Если хочется скорее увидеть результат, то можно растворить 2 грамма монофосфата калия и 0,2 грамма или 1 таблетку янтарной кислоты в 1 литре воды. Все размешать и вносить такое удобрение 2 раза в месяц.
Для мощного куста
Чтобы герань нарастила мощный куст, нужно смешать 2 грамма кальциевой селитры и 1 литр воды. Все размешать и полить цветок под корень.
