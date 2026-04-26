Избавилась от клещей за 1 час – ни одного паразита на участке: 3 способа выметают "ползунов" подчистую

Как избавиться от клещей на участке

С приходом тепла из своих укрытий выползают опасные паразиты - клещи. В апреле-мае их активность зашкаливает настолько, что страшно зайти даже в собственный сад.

Однако можно выгнать незваных гостей со своей территории без химии и дорогих препаратов, сообщает опытный садовод на канале "Твоя Дача".

Способ первый - кипяток и соль

Возьмите 10 литров кипятка, добавьте 1 кг обычной поваренной соли и горячей смесью полейте траву, особенно по краям кустов и вдоль дорожек. Кипяток мгновенно убивает личинок и яйца, а соль обеззараживает почву и создает невыносимые условия для вредителей.

На сотку земли хватит 3 ведер. После обработки можно проверить результат белой простыней: если протащить ее по траве, клещей не останется. Эффект сохраняется около двух недель.

Способ второй - зола и известь

Смешайте 5 кг просеянной древесной золы с 2 кг гашеной извести. Готовой смесью насыпьте сплошную полосу шириной 50 см вдоль забора, у калитки и по краю тропинок.

Щелочная среда разъедает лапки клещей, поэтому они не рискнут переползти через такой барьер. Этот способ работает до трех недель и не требует обновления после дождя.

Способ третий - скипидар

Смешайте скипидар с водой в пропорции 1:10, пропитайте этим раствором старые тряпки и развесьте их на колышках по периметру участка и около кустов. Резкий запах заставляет клещей покидать убежища, после чего они погибают.

Личный опыт

Я провела несколько экспериментов и решила, что кипяток с солью отлично подходит для запущенных газонов, а зола - для периметра и дорожек. Химией больше не обрабатываю, потому что соседи после нее жалуются на головную боль, а у меня дети спокойно играют босиком.

Минус только у соли: газон желтеет неделю, так что лучше обрабатывать ранней весной. Скипидарные тряпки действительно работают превосходно, но ставьте их подальше от зоны отдыха из-за резкого запаха.

