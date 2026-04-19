В конце апреля герани важнее не вода, а мощная подкормка: 1 г в воду – и пышные шапки полезут без остановки, одна за другой
В конце апреля герани важнее не вода, а мощная подкормка: 1 г в воду – и пышные шапки полезут без остановки, одна за другой

Опубликовано: 19 апреля 2026 05:17
 Проверено редакцией
Чем подкормить герань в конце апреля, чтобы в мае увидеть пышное цветение 

Герань любима многими цветоводами. Ведь это неприхотливый и весьма эффектный цветок, который может цвести практически весь год. Но для этого герани важно обеспечить грамотный уход и питательные подкормки, особенно весной. Какие именно, в Дзен-канале "60 соток в Сибири" (18+) разъяснила агроном Елена Николаева.

Мощная подкормка

По словам эксперта, для закладки бутонов и запуска цветения герань важно подкормить. Для приготовления мощного и питательного удобрения потребуется:

  • колотый горох – 2 чайные ложки;
  • сухой чеснок – 1 грамм;
  • зола подсолнечника или древесная зола – 1 грамм;
  • глицин – 1 таблетка;
  • вода – 1 литр.

Первым делом следует смешать горох, сухой чеснок, золу, измельченный глицин и 1 литр воды. Настоять 3 часа.

Затем настой важно процедить и полить герань по краю горшка. Вносить такую подкормку достаточно 2 раза в месяц курсом 3 раза.

Как работает удобрение

Елена Николаева отметила, что горох богат кремнием, необходимым для активного роста кустика. Чеснок стимулирует продолжительное цветение. Зола содержит калий и кальций, которые оздоравливают герань и способствуют закладке бутонов. Глицин представляет собой аминокислоту, которая улучшает усвоение питательных веществ из грунта.

Вторая подкормка

При желании, чтобы ускорить запуск цветения, такую подкормку можно чередовать с другой. Для ее приготовления достаточно смешать 2 грамма монофосфата калия, 5 миллилитров биогумуса, 1 таблетку янтарной кислоты и 1 литр воды. Поливать так герань под корень 2 раза в месяц курсом 3-4 раза.

Оптимальные условия для герани

Помимо подкормок герани важно обеспечить оптимальные условия. Цветок любит рыхлый питательный грунт, свежий воздух, но без сквозняков и хорошее освещение. При этом температура в помещении должна быть в пределах 20-24 градусов, а влажность воздуха – порядка 55%.

Поливать герань важно умеренно, не заливая. Чтобы цветение смотрелось пышно, лучше высадить несколько кустиков в 5-литровый горшок.

Автор: Ольга Зайцева

Автор:
Ольга Зайцева
