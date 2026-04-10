Городовой / Полезное / 2 шт. в воду – и герань цветет как угорелая до самых морозов: пышные шапки лезут без остановки, листья стали зеленее травы
2 шт. в воду – и герань цветет как угорелая до самых морозов: пышные шапки лезут без остановки, листья стали зеленее травы

Опубликовано: 10 апреля 2026 05:17
 Проверено редакцией
Как добиться от герани пышного шапочного цветения 

Герань обитает в домах многих цветоводов. Ведь это очень красивый цветок, который славится неприхотливостью, многообразием сортов и способностью цвести почти круглый год. Но иногда герань ленится или жухнет, листья начинают желтеть, а бутоны все никак не появляются. Как спасти ситуацию и запустить шапочное цветение герани, в Дзен-канале "60 соток в Сибири" (18+) рассказала агроном Елена Николаева.

Первая подкормка

По словам эксперта, для запуска цветения герани нужна оздоровительная подкормка. Для ее приготовления потребуется:

  • кристалл марганцовки – 2 шт;
  • вода – 1 литр.

В первую очередь нужно полностью растворить кристаллы марганцовки в воде. Для этого необходимо подождать 10-15 минут. Иначе можно обжечь корешки герани. В итоге должен получиться бледно-розовый раствор. Им нужно полить цветок под корень. Вносить такую подкормку достаточно 1 раз в месяц.

Как работает удобрение

Как отметила агроном Елена Николаева, марганцовка содержит марганец и калий, которые поспособствуют запуску цветения. Также подкормка защитит герань от грибковых заболеваний, включая корневую гниль.

Вторая подкормка

Такое удобрение можно чередовать с другим. Для его приготовления достаточно растворить 2 грамма монофосфата калия в 1 литре воды. Все размешать и поливать герань под корень 1 раз в 2 недели курсом 3-4 раза. Фосфор и калий, содержащиеся в подкормке, обеспечат запуск пышного шапочного цветения.

Третья подкормка

Если у герани появился хлороз, мраморность листьев, то нужно растворить 2 грамма сульфата магния в 1 литре воды. Все размешать и полить цветок под корень. Вносить подкормку следует 1 раз в 2 недели курсом 3 раза.

Ранее мы сообщали, чем еще можно побаловать герань для активного цветения и буйного кущения.

Автор:
Ольга Зайцева
