ДНК-тест, раскопки и изучения документов: что об Иване Сусанине рассказали исследователи

Кем он был на самом деле?

История Ивана Сусанина всегда балансировала между реальностью и мифом. Подвиг костромского крестьянина, спасшего Михаила Романова, стал частью национального культа, но чем глубже исследователи копаются в источниках и костях, тем больше вопросов возникает.

Как появился миф

До XIX века о Сусанине знали только в Костромской губернии. Лишь в 1812 году писатель Сергей Глинка вытащил историю из устных преданий и напечатал её в «Русском вестнике».

Из его текста выросла опера Михаила Глинки «Жизнь за царя» и весь знакомый нам сюжет: поляки ищут молодого царя, Сусанин ведёт их в болото, а сына отправляет предупредить Романова. Проблема в том, что ни сын, ни предсмертная речь, ни болота в документах XVII века не упоминаются. Это литературные украшения.

Что говорят грамоты

Единственный подлинный источник — грамота Михаила Романова 1619 года. В ней зятю Сусанина, Богдану Сабинину, пожалована половина деревни «за службу к нам и за кровь». Наследовала льготы дочь Антонида. То есть никакого сына у Сусанина не было — иначе бы имущество перешло к нему.

Попытка потомков в XVIII веке «вписать» в легенду зятя как гонца царю провалилась — документ отвергли. Легенда жила своей жизнью, а архивы — своей.

Археологи и ДНК

В начале 2000-х археологи решили, что нашли могилу Сусанина у села Домнино. Несколько скелетов со следами сабельных ударов выглядели убедительно. Антропологи сравнили их с потомками героя в 8–15 поколениях — кое-какие совпадения были.

Но ДНК-анализ всё обрубил: достоверных результатов не вышло. Главный вопрос остался без ответа — где именно похоронили Сусанина и похоронили ли вообще?

Сусанин и его «двойники»

История с подвигом крестьянина, ценой жизни остановившего врага, повторилась в XX веке. В 1942 году 83-летний псковский крестьянин Матвей Кузьмин вывел немцев под огонь советских пулемётов. Его внук успел предупредить командование, и батальон вермахта попал в засаду. Кузьмин погиб, но стал Героем Советского Союза.

Сравнение с Сусаниным очевидно, хотя сам Кузьмин вряд ли слышал про костромского крестьянина. Но для советской пропаганды параллель оказалась идеальной.

Итог

Мы знаем точно: Иван Сусанин существовал, его имя сохранилось в царских грамотах, а семья получила льготы. Подробности же — сын, болота, пафосные речи — позднейшие выдумки.

ДНК-тесты не помогли, а миф живёт дольше любой науки. Сусанин остался в истории не как конкретный крестьянин, а как символ — человек, который молчанием и смертью защитил государя и навсегда вошёл в пантеон «русских жертвенных героев».