До круглой цифры — шаг: «Чудо света» в Петербурге собрало почти 390 тысяч зрителей

В Петербурге завершился фестиваль «Чудо света», приуроченный ко Дню народного единства. По итогам прошедших праздничных дней, которые продолжались с 2 по 4 ноября, вице-губернатор города Борис Пиотровский сообщил, что мероприятие посетили 389 тысяч участников.
В этом году программа фестиваля была посвящена теме «Pro Искусство». Центральной площадкой традиционно стала Петропавловская крепость.
Зрителям представили работы цифровых художников, которые размышляли о живописи, музыке и мифах, связанных с Северной столицей.
На территории Монетного двора представили видеопроекции, иллюстрирующие основные этапы развития русской литературы: от поэзии Золотого и Серебряного века до футуризма.
Фестиваль проходит ежегодно, начиная с 2016 года. В 2018 году «Чудо света» был включён в список двухсот наиболее значимых событий страны и удостоился статуса «Национального события 2018».
Год спустя проект получил Гран-при национальной туристической премии Russian Event Awards как лучшее событие, посвящённое Году Театра.
В 2023 году этот проект внесён в перечень национальных достижений и представлен на Международной выставке-форуме «Россия», проходящей на ВДНХ.
