Миллион — но не наличными: в Петербурге многодетным начали выдавать по миллиону на ипотеку
Опубликовано: 5 ноября 2025 14:53
С 5 ноября многодетные семьи Санкт-Петербурга смогут получить 1 миллион рублей на погашение жилищного кредита.

В Санкт-Петербурге многодетные семьи получили возможность воспользоваться выплатой на погашение жилищного кредита. Теперь они могут рассчитывать на сумму до 1 миллиона рублей.

Эта мера поддержки касается тех, у кого третий или любой следующий ребёнок появится на свет с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года.

Оформление кредита должно произойти не позднее 1 июля 2028 года, сообщает пресс-служба Смольного. На обработку заявления и перечисление средств банку отводится 10 суток.

Жители могут оформить федеральную выплату, которая составляет до 450 тысяч рублей, а к ней — региональную доплату в размере до 550 тысяч рублей.

Оформить заявку позволяет портал государственных услуг. Такой порядок специально создан для удобства семей с детьми.

Власти Петербурга сообщили, что в ближайшее время изменится подход к определению тех, кто вправе рассчитывать на статус многодетной семьи. Это должно сделать получение поддержки более справедливым. Вопрос о новых правилах уже находится на рассмотрении.

Автор:
Юлия Аликова
Город
