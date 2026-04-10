До скольки работает метро «Крестовский остров»?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
2 ложки в лунку – и томаты забудут про вершинную гниль: особый метод посадки без подкормок и ежедневного полива Полезное
100% дезинфекция теплицы в апреле: эти 2 препарата точно уничтожат патогены Полезное
88 миллионов на новые двери: что изменится на «Василеостровской» Город
В апреле вишне - важнее всего: 7 ложек в воду - и урожай придется собирать ведрами, ягоды крупнее черешни Полезное
Поехала на поезде по тарифу "Сеньор" – сэкономила прилично: комфорт купе по цене плацкарта Полезное
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

До скольки работает метро «Крестовский остров»?

Опубликовано: 10 апреля 2026 14:40
 Проверено редакцией
метро, станция
Global Look Press/ Maksim Konstantinov
Станция метро «Крестовский остров» в Санкт-Петербурге открывается для пассажиров в 05:42 и работает до 00:36.

Станция метро «Крестовский остров» в Санкт-Петербурге работает ежедневно с 05:42 до 00:36. Это одна из станций Фрунзенско-Приморской линии (фиолетовая ветка), расположенная на пересечении Рюхиной улицы и Морского проспекта.

Интересные факты о станции

Уникальное название. «Крестовский остров» — единственная в России станция метро, в названии которой прямо упоминается остров. При этом изначально у станции было рабочее название «Парк Культуры».

Архитектурное решение. Наземный вестибюль и подземный зал станции разработаны одним авторским коллективом и выполнены в едином стилистическом ключе. Павильон выполнен в виде прозрачного куба с тонированными стёклами, что позволяет видеть через него зелень парка, когда поднимаешься по эскалатору. В подземном зале трёхнефное пространство с колоннами и арками, отделанными светлым известняком, а путевые стены — травертином. Торцевая стена впервые в России отделана зеркалами, что создаёт иллюзию удлинения перрона.

Мозаики с мифологией. Между колоннами в простенках расположены 12 панно из натурального камня. На них аллегорически изображены реки (в центральном тоннеле) и острова (в путевых тоннелях) Санкт-Петербурга в виде мифологических персонажей. Работы выполнены художниками творческой мастерской «ФоРУС».

История открытия. Станция была открыта 3 сентября 1999 года, но первые шесть месяцев работала как «станция-призрак»: поезда проезжали мимо без остановок, так как вестибюль ещё не был достроен. В это время на объекте периодически велись строительные и отделочные работы.

Связь с парком и спортивными объектами. Станция обслуживает островную часть Приморского района, включая парк и спортивные комплексы. Рядом расположены Приморский парк Победы и парк аттракционов «Диво-остров».

Низкий пассажиропоток. Несмотря на расположение в месте отдыха, пассажиропоток на станции один из самых низких в городе.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью