До скольки работает метро «Крестовский остров»?

Станция метро «Крестовский остров» в Санкт-Петербурге работает ежедневно с 05:42 до 00:36. Это одна из станций Фрунзенско-Приморской линии (фиолетовая ветка), расположенная на пересечении Рюхиной улицы и Морского проспекта.

Интересные факты о станции

Уникальное название. «Крестовский остров» — единственная в России станция метро, в названии которой прямо упоминается остров. При этом изначально у станции было рабочее название «Парк Культуры».

Архитектурное решение. Наземный вестибюль и подземный зал станции разработаны одним авторским коллективом и выполнены в едином стилистическом ключе. Павильон выполнен в виде прозрачного куба с тонированными стёклами, что позволяет видеть через него зелень парка, когда поднимаешься по эскалатору. В подземном зале трёхнефное пространство с колоннами и арками, отделанными светлым известняком, а путевые стены — травертином. Торцевая стена впервые в России отделана зеркалами, что создаёт иллюзию удлинения перрона.

Мозаики с мифологией. Между колоннами в простенках расположены 12 панно из натурального камня. На них аллегорически изображены реки (в центральном тоннеле) и острова (в путевых тоннелях) Санкт-Петербурга в виде мифологических персонажей. Работы выполнены художниками творческой мастерской «ФоРУС».

История открытия. Станция была открыта 3 сентября 1999 года, но первые шесть месяцев работала как «станция-призрак»: поезда проезжали мимо без остановок, так как вестибюль ещё не был достроен. В это время на объекте периодически велись строительные и отделочные работы.

Связь с парком и спортивными объектами. Станция обслуживает островную часть Приморского района, включая парк и спортивные комплексы. Рядом расположены Приморский парк Победы и парк аттракционов «Диво-остров».

Низкий пассажиропоток. Несмотря на расположение в месте отдыха, пассажиропоток на станции один из самых низких в городе.

