Доходный дом Дехтеринского: что скрывают маленькие двери на лестницах

Опубликовано: 23 октября 2025 16:15
Архитектура
Городовой ру

За фасадом эклектики скрывается редкая бытовая особенность XIX века

На Загородном проспекте стоит здание с парадным фасадом в стиле эклектики. Но особенность дома вовсе не снаружи, а внутри: на каждой лестничной площадке есть двери, которые не ведут в квартиры.

Купец и его дом

Владелец дома, Александр Васильевич Дехтеринский, был купцом 2-й гильдии. Он держал лавку с инструментами в Апраксином дворе и долгие годы копил средства на собственное жильё.

Дом на Загородном проспекте, 26 стал воплощением его мечты. Однако пожить в нём он успел недолго: всего через несколько лет после новоселья Дехтеринский умер.

Архитектура и детали интерьера

Дом построили в 1881–1882 годах по проекту архитектора Александра Гольма. Эклектичный фасад и богатая отделка лестниц отражали статус владельца. До наших дней сохранилась метлахская плитка у входа и на площадках — на каждом этаже свой узор.

Секрет лишней двери

Самая необычная деталь парадных — небольшие двери рядом с основными. Эти проходы вели не в комнаты, а в уборные. В то время их редко устраивали внутри квартир, поэтому жильцам приходилось выходить на лестницу.

Советский пласт истории

После революции просторные квартиры превратили в коммунальные. Здесь селились в основном представители интеллигенции — врачи, преподаватели, инженеры. Дом сохранял престиж и атмосферу "старого Петербурга", хотя и сильно изменился изнутри.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
