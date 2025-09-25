Доходный Дом Нобеля в Петербурге: фасад, который стоит рассмотреть внимательнее

В начале XX века промышленный Петербург активно застраивался новыми домами для служащих крупных заводов.

В 1901 году архитектор Роман Мельцер предложил для участка на Большом Сампсониевском проспекте проект пятиэтажного здания в эклектичном стиле. Но строительство заморозили, и спустя десятилетие идею передали другому мастеру — Фёдору Лидвалю.

В 1910–1911 годах по его проекту здесь вырос доходный дом, вошедший в комплекс жилого городка для сотрудников завода Людвига Нобеля. Здание сохранилось до наших дней как памятник архитектуры федерального значения.

Архитектура

Фасад решён в стиле северного модерна, но в композиции легко заметить отсылку к итальянскому Ренессансу — это высокая аркада проезда во двор. Три мощные арки ведут к внутриквартальному пространству, ионические колонны придают парадность, а сама аркада напоминает палладианские мотивы.

Не менее выразительна башня с куполом и луковичной главкой — вертикальный акцент, подчёркивающий главную ось здания.

Декор и детали

Лидваль работал со смесью материалов и фактур: шероховатая штукатурка, красный кирпич в перемычках, гранит на первом этаже. Окна большие и редкие — необычный приём для Петербурга XIX века.

Главный подъезд украшен парами рустованных пилястр, а на них расположены скульптурные группы с путти — ангелочками, популярными в архитектуре Ренессанса и барокко.

Эти милые фигурки создают неожиданный контраст с монументальностью фасада.