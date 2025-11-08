Городовой / Город / Доходный дом стал убыточным для водителей: после обрушения закрыта часть улицы Розенштейна
Доходный дом стал убыточным для водителей: после обрушения закрыта часть улицы Розенштейна

Опубликовано: 8 ноября 2025 14:06
Движение возобновят после завершения мероприятий по предотвращению аварии.

На улице Розенштейна в Санкт-Петербурге частично ограничено движение транспорта в связи с обрушением исторического дома. Власти приняли решение о демонтаже аварийных частей строения по адресу: улица Розенштейна, 39, литера А. Это необходимо для защиты местных жителей и предотвращения возможных новых происшествий.

В зданиях, построенных в 1904 году недалеко от территории бывшего завода «Красный треугольник», уже давно не проживают люди. Дом был признан аварийным в 2010 году, после чего все жильцы были переселены, а само строение отключено от всех систем жизнеобеспечения.

Любая деятельность, связанная с коммерческим использованием дома, включая продажи или передачу здания потенциальным инвесторам, была приостановлена. К зданиям нет доступа: окна и двери закрыты, на территории регулярно дежурят представители правоохранительных органов. Любые несанкционированные лица не допускаются внутрь, чтобы обеспечить полную безопасность.

Представители жилищного агентства Адмиралтейского района заключили соглашения на проведение постоянных обследований состояния конструкций и подготовку проектных документов для последующих работ по предотвращению дальнейших разрушений. В данный момент специалисты изучают техническое состояние объекта. По окончании необходимых работ планируется восстановить движение транспорта по одной полосе на перекрытом участке улицы.

Пешеходное движение вдоль аварийного строения временно ограничено до завершения всех мероприятий.

Юлия Аликова
