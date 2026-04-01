Дома стрелочников Кушелевки: железнодорожное наследие под охраной Петербурга

Опубликовано: 1 апреля 2026 16:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Konstantin Kokoshkin / Russian Look
Три двухэтажных жилых дома и кирпичная товарная контора появились в начале XX века.

Комплекс зданий станции Кушелевка официально зарегистрирован в едином государственном реестре как объект культурного наследия регионального значения. Об этом сообщили в КГИОП.

Три двухэтажных жилых дома и кирпичная товарная контора были возведены в начале XX века, автор проекта неизвестен.

В их архитектуре применены элементы кирпичного стиля, популярного в XIX веке: орнаменты, карнизы и декор перемычек выполнены с помощью выступающей кирпичной кладки.

В этих домах проживали начальник станции, стрелочники, составители поездов, кондукторы-ремонтники, подсобные рабочие и староста.

Сегодня два корпуса заняты общежитиями, один используется как хозяйственная постройка, а в корпусе 3, литера Б, расположены квартиры.

Автор:
Юлия Аликова
