Домохозяйкам нельзя убирать дома с 1 по 3 февраля: астрологи установили всероссийский запрет

Начало февраля — отличное время, чтобы передохнуть после зимних праздников. Астрологи и вовсе рекомендуют провести первые дни месяца без домашних хлопот. Специалисты предупреждают, что уборка с 1 по 3 февраля 2026 года может символически «вымести» из дома накопленное за январь благополучие и финансовую удачу.

Считается, что такие обычные действия, как мытьё посуды, способны «смыть» везение, а подметание полов — буквально выгнать из жилища счастье. Эти поверья уходят корнями в старинные традиции, где к началу календарного цикла относились с особым трепетом, стараясь сохранить в доме всю положительную энергию.

Что же делать? Идеальный вариант — навести идеальный порядок заранее, 31 января, чтобы встретить февраль в чистоте и уюте. Если же без бытовых дел не обойтись, постарайтесь свести их к минимуму.

Лучше посвятите эти дни спокойному отдыху, общению с близкими и созданию приятной атмосферы. Заботы о порядке вполне могут подождать до 4 февраля. Такой небольшой перерыв, согласно астрологическим советам, поможет сохранить гармонию и привлечь удачу на весь грядущий месяц.