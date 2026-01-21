Городовой / Полезное / Домохозяйкам нельзя убирать дома с 1 по 3 февраля: астрологи установили всероссийский запрет
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Сосулька как джекпот: как наледь на крыше может пополнить ваш кошелек на миллион рублей Город
Хитрый трюк петербургских чиновников: строим башни, а про трамваи, которые ходят раз в 20 минут, просто молчим Город
«Кресты» обновят, но загадочное имя тюремных стен останется прежним Город
Дорога длиной в века: кусок Павловского шоссе внезапно обрёл статус исторической реликвии Город
Синоптики предупреждают: какие сюрпризы приготовит погода жителям Центральной России Город
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак История и культура Санкт-Петербурга Рецепты Происшествие
Категории
Общество Спорт Полезное

Домохозяйкам нельзя убирать дома с 1 по 3 февраля: астрологи установили всероссийский запрет

Опубликовано: 21 января 2026 08:15
 Проверено редакцией
уборка
Домохозяйкам нельзя убирать дома с 1 по 3 февраля: астрологи установили всероссийский запрет
Фото: Городовой.ру

Начало февраля — отличное время, чтобы передохнуть после зимних праздников. Астрологи и вовсе рекомендуют провести первые дни месяца без домашних хлопот. Специалисты предупреждают, что уборка с 1 по 3 февраля 2026 года может символически «вымести» из дома накопленное за январь благополучие и финансовую удачу.

Считается, что такие обычные действия, как мытьё посуды, способны «смыть» везение, а подметание полов — буквально выгнать из жилища счастье. Эти поверья уходят корнями в старинные традиции, где к началу календарного цикла относились с особым трепетом, стараясь сохранить в доме всю положительную энергию.

Что же делать? Идеальный вариант — навести идеальный порядок заранее, 31 января, чтобы встретить февраль в чистоте и уюте. Если же без бытовых дел не обойтись, постарайтесь свести их к минимуму.

Лучше посвятите эти дни спокойному отдыху, общению с близкими и созданию приятной атмосферы. Заботы о порядке вполне могут подождать до 4 февраля. Такой небольшой перерыв, согласно астрологическим советам, поможет сохранить гармонию и привлечь удачу на весь грядущий месяц.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью