«Вольномыслие» в Петропавловской крепости: чем запомнилось 14 июня в истории Петербурга

От царского указа до блокадного трубопровода — день, полный истории и трагедии.

14 июня — дата, вместившая в себя множество значимых событий, оставивших след в истории Санкт-Петербурга.

От императорских указов, направленных на развитие инфраструктуры, до героических усилий блокадного города — эта дата является отражением богатой и насыщенной истории Северной столицы.

1809 год: дороги как приоритет государственной важности

14 июня 1809 года Александр I издал указ «Об упорядочении земских повинностей по содержанию почт, мостов, перевозов, дорог и присутственных мест». Этот указ подчеркивал особое значение дорог в России и необходимость их поддержания в надлежащем состоянии.

В то же время император обратил внимание на улучшение путей сообщения, что было особенно важно в преддверии войны с Францией, требовавшей быстрой переброски войск и припасов. Несмотря на преобладание водных маршрутов, принцу Ольденбургскому было поручено улучшить сообщение между Петербургом и Москвой.

1862 год: «вольномыслие» в Петропавловской крепости

14 июня 1862 года за «вольномыслие» в Петропавловскую крепость был заключен Дмитрий Иванович Писарев. Поводом стала нелегальная статья против пасквиля Шедо-Феротти, направленного против Герцена.

Писареву был всего 21 год. В казематах Петропавловской крепости им было написано три четверти его произведений. Именно там, по мнению биографов, полностью раскрылся талант писателя.

«Как это ни изумительно, однако, таков факт, что лучшие статьи написаны им здесь, что здесь ни на минуту не прекращалась работа его мощного духа», — отмечали современники.

1884 год: рождение «Букиниста» Клочкова

14 июня 1884 года антиквару, библиофилу и одному из учредителей «Кружка любителей русских изящных изданий» Василию Ивановичу Клочкову было выдано разрешение на производство книжной торговли. Так на Литейном проспекте, 55 (по новой нумерации 59), появился знаменитый магазин «Букинист».

Магазин быстро завоевал популярность у петербургских книголюбов. Здесь можно было не только купить нужную книгу, но и получить совет или справку от Василия Ивановича. Один из посетителей вспоминал:

«Клочков находился безвыходно целый день до поздней ночи, питаясь одной сухой пищей и чаем».

Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», за время своей деятельности Клочков издал 576 книготорговых антикварных каталогов и ввел книготорговый магазинный знак.

Магазин просуществовал до 2005 года, пережив революцию и блокаду, когда на нем висела вывеска «Букинист В. И. Клочков».

1942 год: «Труба жизни» по дну Ладоги

14 июня 1942 года была завершена прокладка труб по дну Ладожского озера для подачи горючего в блокадный Ленинград. Нитка трубопровода длиной 50 километров (21 километр под водой) соединила мыс Кареджи со станцией Ладожское озеро и станцией Борисова Грива.

За 43 дня было сварено 5800 стыков, построены насосная и наливная станции. Пропускная способность трубопровода составляла около 150 тонн в сутки. Уже 19 июня 1942 года первые бензовозы с топливом, закаченным через новую магистраль, отправились на фронт из Борисовой Гривы.

Эти события, произошедшие 14 июня разных лет, демонстрируют многогранность истории Петербурга — города, где переплетаются императорские указы, культурные достижения, героические подвиги и трагические страницы блокады.