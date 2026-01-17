Дорогущий хлеб от «Азбуки вкуса»? Лебедев нашел идеальный кирпичик в «Пятерочке» - стоит всего 75 рублей

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев назвал абсолютным чемпионом среди магазинного хлеба чёрный хлеб «Маг» с семечками, который продаётся в «Пятёрочке» примерно за 75 рублей.
В своём соцсетях Лебедев заявил:
«Реально, ничего вкуснее нет нигде. Хлеб со злаками за 750 рублей в “Азбуке” проигрывает (из сообщения убрали брань) по полной у этого кирпича».
Он добавил, что перепробовал множество вариантов — «от Печорина до Горыныча» — и ни один не смог сравниться с этим. «Ничего вкуснее не найти», — резюмировал блогер.