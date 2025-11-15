Дороже будет, но позже: петербуржцам поднимут взнос на капремонт лишь в 2026-м

В Санкт-Петербурге утверждены новые размеры ежемесячных взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов. Новые суммы начнут действовать с 2026 года. Соответствующий документ вышел на сайте городской администрации для проведения антикоррупционной проверки.
В данный момент квартплата по этой статье находится на уровне 13 рублей за квадратный метр. Через два года ожидается её повышение более чем на 2 рубля. Конкретная ставка будет зависеть от категории здания.
Для домов, построенных до революции, ежемесячный платеж составит от 15 до 17 рублей за квадратный метр, а если в доме есть лифт — 16,68 рубля. В так называемых "сталинских" зданиях размер взноса составит 15,99 рубля за квадратный метр, а для домов такого типа с лифтом — также 16,68 рубля. Для кирпичных строений 1970–1980-х годов и деревянных домов сумма составит 15,28 рубля, а при наличии лифта — 15,99 рубля.
Жильцы современных зданий с вентилируемыми фасадами будут платить по ставке 15,63 или 16,34 рубля за метр, а если фасад обычный — сумма составит 15,99 или 16,68 рубля соответственно. Примерный диапазон повышения по всем категориям строений выглядит следующим образом:
- Дома дореволюционной постройки: 15–17 руб.
- Сталинские дома: 15,99–16,68 руб.
- Кирпичные и деревянные дома: 15,28–15,99 руб.
- Современные дома с разными фасадами: 15,63–16,68 руб.