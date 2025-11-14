Городовой / Город / Когда квитанция потяжелеет: в Петербурге в 2026 году повысят взносы на капремонт домов
Когда квитанция потяжелеет: в Петербурге в 2026 году повысят взносы на капремонт домов

Опубликовано: 14 ноября 2025 16:51
Global Look Press / Alexander Legky

В Санкт-Петербурге повысили размер взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов.

Жители Петербурга будут платить больше за капитальный ремонт жилья в 2026 году. Согласно последнему постановлению городского правительства, размер взноса увеличится более чем на два рубля за каждый квадратный метр. Документ был размещён на официальном портале Смольного.

Предыдущее изменение суммы оплаты в городе произошло в январе 2025 года. В интервью ДП председатель городского жилищного комитета Денис Удод разъяснял политику по этому вопросу. Он отметил:

«Мы всё равно будем поэтапно, постепенно работать над тем, чтобы немножко повышать взнос на капремонт.
Да, это будут не резкие всплески, которые повлекут за собой социальную напряжённость или невозможность уплачивать взносы на капитальный ремонт, но работу по увеличению минимального взноса необходимо вести».

Ранее сообщалось, что петербуржец отсудил 1,5 миллиона у коммунальных служб за затопление его квартиры из-за незакрытого крана на чердаке.

Юлия Аликова
Город
