Из газгольдера — в космос: как старинный завод в Петербурге превратился в крупнейший планетарий мира

Опубликовано: 15 ноября 2025 15:15
Планетарий
Из газгольдера — в космос: как старинный завод в Петербурге превратился в крупнейший планетарий мира
Городовой ру

Под этим куполом больше звёзд, чем видно над городом в ясную ночь.

Когда-то здесь хранился городской газ. К началу XXI века кирпичный газгольдер на Обводном канале стоял пустой и закопчённый после пожара — чёрный купол, забытый временем.

Всё изменилось в 2015-м, когда предприниматель Евгений Гудов, случайно заметил это здание. Вместо ещё одной галереи он решил построить в Петербурге… Вселенную.

Рождение нового звёздного зала

Купол старого газгольдера очистили от копоти, заменили окна, перекрыли крышу. Внутри вырос геодезический купол диаметром 37 метров — крупнейший в мире. Конструкция весит 20 тонн и собрана из 1500 деревянных балок и 507 стальных соединителей, напоминающих морские звёзды.

В ноябре 2017 года под этим куполом включили первые проекторы — и небо над Петербургом загорелось миллионом искусственных звёзд. На церемонии открытия присутствовали губернатор и космонавт Андрей Борисенко.

100 миллионов пикселей и 40 проекторов

Проекция планетария — одна из самых мощных в мире: 40 проекторов формата 8K создают изображение разрешением 100 миллионов пикселей. Световой поток охватывает 4000 квадратных метров поверхности. Всё это даёт ощущение, будто ты паришь в космосе, а звёзды действительно двигаются над головой.

Планетарий № 1 сегодня

Сегодня в здании проводят научные лекции, арт-шоу, музыкальные перформансы и образовательные программы.

Старинный газгольдер, которому больше века, стал не только площадкой для науки, но и символом того, как Петербург умеет возрождать индустриальные руины в современные храмы света и знаний.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
