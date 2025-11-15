Из газгольдера — в космос: как старинный завод в Петербурге превратился в крупнейший планетарий мира

Когда-то здесь хранился городской газ. К началу XXI века кирпичный газгольдер на Обводном канале стоял пустой и закопчённый после пожара — чёрный купол, забытый временем.
Всё изменилось в 2015-м, когда предприниматель Евгений Гудов, случайно заметил это здание. Вместо ещё одной галереи он решил построить в Петербурге… Вселенную.
Рождение нового звёздного зала
Купол старого газгольдера очистили от копоти, заменили окна, перекрыли крышу. Внутри вырос геодезический купол диаметром 37 метров — крупнейший в мире. Конструкция весит 20 тонн и собрана из 1500 деревянных балок и 507 стальных соединителей, напоминающих морские звёзды.
В ноябре 2017 года под этим куполом включили первые проекторы — и небо над Петербургом загорелось миллионом искусственных звёзд. На церемонии открытия присутствовали губернатор и космонавт Андрей Борисенко.
100 миллионов пикселей и 40 проекторов
Проекция планетария — одна из самых мощных в мире: 40 проекторов формата 8K создают изображение разрешением 100 миллионов пикселей. Световой поток охватывает 4000 квадратных метров поверхности. Всё это даёт ощущение, будто ты паришь в космосе, а звёзды действительно двигаются над головой.
Планетарий № 1 сегодня
Сегодня в здании проводят научные лекции, арт-шоу, музыкальные перформансы и образовательные программы.
Старинный газгольдер, которому больше века, стал не только площадкой для науки, но и символом того, как Петербург умеет возрождать индустриальные руины в современные храмы света и знаний.