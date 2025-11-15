Городовой / Город / Большой зал Хогвартса посреди Петербурга: что скрывается за дверями старого корпуса ИТМО
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Дороже будет, но позже: петербуржцам поднимут взнос на капремонт лишь в 2026-м Город
Аршавин приоткрыл карты: чего он на самом деле добивается в «Зените» Город
«Бабушкино золото»: аферисты выманили у пенсионерки в Купчино два слитка Город
Где живут духи Петербурга: легенда о дворе, который исполняет заветные желания Город
Секрет календаря для петербуржцев: планируйте отпуск на длинные выходные — отдых растянется сам собой Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Происшествие
Категории
Общество Спорт

Большой зал Хогвартса посреди Петербурга: что скрывается за дверями старого корпуса ИТМО

Опубликовано: 15 ноября 2025 14:15
Императорское коммерческое училище
Большой зал Хогвартса посреди Петербурга: что скрывается за дверями старого корпуса ИТМО
Городовой ру

В этой аудитории всё выглядит так, будто сейчас прозвучит имя на церемонии распределения.

На Ломоносова, 9 стоит здание, в котором прошлое и настоящее живут бок о бок. Когда-то здесь располагалось Императорское коммерческое училище — одно из самых престижных в Петербурге.

Построено оно в 1871 году по проекту архитектора Михаила Макарова. Учебное, но с размахом: с мраморной лестницей, лепниной и собственной домовой церковью.

Церковь, ставшая аудиторией

Главный зал бывшей церкви уцелел до наших дней. Просторное помещение с высокими сводами, витражами и тремя огромными окнами выходит прямо на улицу Ломоносова. Сегодня здесь проходят обычные пары — английский язык, физкультура, иногда лекции по инженерным дисциплинам. Но стоит только поднять взгляд — и легко представить, как по этому залу когда-то шёл свет через старинные витражи и звучал хор.

Архитектура с характером

В 2018–2019 годах в здании проводилась реставрация. Частично восстановили декоративное остекление и старинные элементы интерьера. Благодаря этому аудитория сохранила особую атмосферу — немного готическую, немного мистическую. Такое сходство с волшебным миром принесло аудитории неофициальное имя — «зал Хогвартса»..

Где найти

Дом № 9 по улице Ломоносова сегодня принадлежит Университету ИТМО. Это одно из самых узнаваемых зданий вуза и памятник архитектуры регионального значения. Вход по пропускам, но те, кому посчастливится попасть внутрь, уверяют: почувствовать магию здесь можно даже во время обычной пары.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью