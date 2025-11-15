Большой зал Хогвартса посреди Петербурга: что скрывается за дверями старого корпуса ИТМО

На Ломоносова, 9 стоит здание, в котором прошлое и настоящее живут бок о бок. Когда-то здесь располагалось Императорское коммерческое училище — одно из самых престижных в Петербурге.
Построено оно в 1871 году по проекту архитектора Михаила Макарова. Учебное, но с размахом: с мраморной лестницей, лепниной и собственной домовой церковью.
Церковь, ставшая аудиторией
Главный зал бывшей церкви уцелел до наших дней. Просторное помещение с высокими сводами, витражами и тремя огромными окнами выходит прямо на улицу Ломоносова. Сегодня здесь проходят обычные пары — английский язык, физкультура, иногда лекции по инженерным дисциплинам. Но стоит только поднять взгляд — и легко представить, как по этому залу когда-то шёл свет через старинные витражи и звучал хор.
Архитектура с характером
В 2018–2019 годах в здании проводилась реставрация. Частично восстановили декоративное остекление и старинные элементы интерьера. Благодаря этому аудитория сохранила особую атмосферу — немного готическую, немного мистическую. Такое сходство с волшебным миром принесло аудитории неофициальное имя — «зал Хогвартса»..
Где найти
Дом № 9 по улице Ломоносова сегодня принадлежит Университету ИТМО. Это одно из самых узнаваемых зданий вуза и памятник архитектуры регионального значения. Вход по пропускам, но те, кому посчастливится попасть внутрь, уверяют: почувствовать магию здесь можно даже во время обычной пары.