Танец на пороге: как Дега оказался в парадной на Петроградской
Танец на пороге: как Дега оказался в парадной на Петроградской

Опубликовано: 15 ноября 2025 12:45
Дом Корневых
Иногда искусство входит в город не через музей, а просто — через дверь.

На Большом проспекте Петроградской стороны, у доходного дома Корневых, появилась необычная деталь — на парадной двери теперь изображены балерины.

Работу выполнила художница Ульяна Полоз, взяв за основу картину Эдгара Дега «Репетиция балета». Силуэты балерин на фоне мятного холста теперь словно зовут внутрь.

От доходного дома — к городской галерее

Дом Корневых — типичный представитель петербургских доходных построек конца XIX века. В нём нет музейных интерьеров, зато есть характер: строгий фасад, высокие окна, старые двери.

Именно одна из них стала полотном для уличного художника. Теперь вход в парадную напоминает кадр из картины — фигуры танцовщиц выведены контурно, приглушённые тона сочетаются с тоном старого дерева.

Городская инициатива без табличек

Работа не была частью проекта или выставки — это личная инициатива художницы. На двери дома Корневых появление балерин выглядит не как граффити, а как мягкое напоминание о том, что искусство может жить и за пределами музеев.

Это не достопримечательность в туристическом смысле, а один из тех петербургских штрихов, которые делают город живым.

В следующий раз, проходя мимо дома Корневых, поднимите взгляд: балерины всё ещё репетируют

Елизавета Астахова
