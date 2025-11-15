Где живут духи Петербурга: легенда о дворе, который исполняет заветные желания

На Васильевском острове, за домом № 5 по 4-й линии, прячется арка, за которой начинается странное пространство — узкое, гулкое, размером всего два на полтора метра.

Местные зовут его Двором духов. Говорят, если здесь, подняв голову к крошечному квадрату неба, загадать желание, оно обязательно сбудется. Потому что в этом колодце живут духи Васильевского острова — хранители старых домов и их жителей.

Откуда взялись духи

На самом деле — это не портал и не капище, а световой колодец доходного дома Леопольда Кёнига, построенного в 1870-е годы. Дом спроектирован так, что между его корпусами осталась узкая щель, куда почти не попадает солнце.

Но именно эта тьма, говорят, и приглянулась духам.

По легенде, в начале ХХ века здесь жил художник Николай Рерих — мистик и исследователь эзотерики. Он якобы устраивал в квартире спиритические сеансы, вызывал духов и "собеседовал" с невидимыми хранителями города.

После этого в доме начали происходить странности — звуки, шаги, сквозняки без ветра. С тех пор место стали обходить стороной, а потом — искать специально.

Как найти

Чтобы попасть в Двор духов, нужно зайти в первую арку от Большого проспекта, пройти до конца левого подъезда, спуститься к полуподвалу и открыть дверь с домофоном.

За ней — короткий коридор, и вот он, двор: крошечный, замурованный, как будто созданный для тишины. Наверху — крошечный квадрат неба. Именно туда и нужно смотреть, загадывая желание.

Почему стоит заглянуть

Двор духов — не музей и не аттракцион. Это кусочек города, в котором сплелись легенды и кирпичи. Он напоминает, что даже в самой плотной застройке Петербурга можно найти место для тайны.

