Сапоги, которые исполняют желания: фонарщик Петербурга и его грустный свет

Опубликовано: 15 ноября 2025 13:15
Фонарщик
На этой улице впервые зажёгся электрический свет — и появилась бронзовая грусть.

На Одесской улице, где в 1873 году впервые загорелись электрические фонари Александра Лодыгина, стоит бронзовый фонарщик. Он словно устал от собственной ненужности — опирается на лестницу, в другой руке держит бидон из-под масла.

Памятник напоминает о времени, когда каждый вечер в Петербурге загорались тысячи огней — не автоматически, а вручную.

От Лодыгина до бронзы

Именно рядом с этим местом находилась лаборатория изобретателя, подарившего миру "русский свет". Ирония в том, что с этого же адреса профессия фонарщика начала исчезать. Сначала — масляные, потом керосиновые фонари, и только в 1930-х электричество окончательно вытеснило старый труд.

Скромный герой

Идея поставить памятник принадлежит краеведу Сергею Лебедеву. Скульпторы Борис Сергеев и Ольга Панкратова создали образ простого рабочего, не героя, а человека эпохи. Его поза скромна — будто он боится мешать прохожим.

Музей под открытым небом

Рядом с памятником — фонари разных эпох и две мемориальные доски, образующие "музей света". Это бесплатная выставка под открытым небом, напоминающая, как начинался электрический век Петербурга.

Сапоги на удачу

Есть поверье: если потереть сапог фонарщика и загадать желание, оно сбудется. Поэтому его сапоги блестят ярче любого фонаря. Так бронзовый герой, однажды потерявший своё место из-за прогресса, теперь освещает путь тем, кто ищет светлое будущее.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
