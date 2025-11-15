15 ноября в Пулково время пошло не по расписанию: аэропорт объяснил задержки рейсов

В Пулково рассказали о причинах отклонений от расписания 15 ноября. Представители аэропорта подчеркнули, что изменения в графике были вызваны не только погодными условиями в Санкт-Петербурге. На течение рейсов повлияли и другие обстоятельства.

В ночь на 15 ноября сотрудники аэропорта и снегоуборочная техника работали в усиленном режиме для устранения последствий первого снегопада. Суда продолжали выполнять посадки и вылеты без значительных перерывов. Перед отправлением рейсы дополнительно проходили обработку специальными противообледенительными составами.

По сообщению пресс-службы аэровокзала, задержки не всегда были связаны с погодой на территории Северной столицы. Некоторые воздушные гавани в других городах применяли собственные ограничения, что также сказалось на своевременности полетов. Поздний прилет отдельных зарубежных бортов стал еще одной причиной смещения графика.

По словам представителей аэропорта, задержки зафиксированы у нескольких десятков рейсов. На ситуацию влияли одновременно сразу несколько факторов. Оперативные службы продолжают контролировать обстановку, принимая необходимые меры для обеспечения стабильной работы.