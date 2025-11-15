Гололёду — бой: петербургские дворы обработают средствами против льда

В связи с переменой погоды и осадками, Государственная административно-техническая инспекция направит поручения районным администрациям и городскому транспортному комитету. Ведомство сообщило, что до 21 ноября дворники должны обработать тротуары и проезды у станций метрополитена, а также во дворах, чтобы уменьшить риск скольжения из-за гололёда.

Особое внимание уделяется превентивной обработке против образования наледи, чтобы обеспечить безопасность пешеходов. В инспекции уточнили, что обработка коснётся как прилегающих к станциям участков, так и дворовых территорий, а также парковочных площадок, где ожидается увеличение числа посетителей.

Под контролем находится система, включающая более 1900 кварталов, 64 объекта метрополитена и свыше 30 мест для ожидания транспорта. Работу по обеспечению порядка на этих участках будут избирательно проверять сотрудники инспекции.