Городовой / Город / Гололёду — бой: петербургские дворы обработают средствами против льда
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Электробусы остались без дома: на Ржевке расторгли госконтракт на строительство их парка Город
Тучи виноваты, но спрашивать будут на земле: прокуратура заинтересовалась задержками рейсов в Пулково из‑за непогоды Город
«Высший класс» по‑питерски: эксперты раскрыли, как на самом деле присваивают статус ресторанам Город
Древнее Киева и Новгорода? Неожиданные находки в Петербурге и Ленобласти поставили ученых в тупик Общество
Копии под открытым небом: куда исчез оригинальный мрамор Летнего сада Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Происшествие
Категории
Общество Спорт

Гололёду — бой: петербургские дворы обработают средствами против льда

Опубликовано: 15 ноября 2025 15:39
Гололёду — бой: петербургские дворы обработают средствами против льда
Гололёду — бой: петербургские дворы обработают средствами против льда
Городовой ру

Владельцам участков напоминают о необходимости завершить профилактическую обработку до 21 ноября.

В связи с переменой погоды и осадками, Государственная административно-техническая инспекция направит поручения районным администрациям и городскому транспортному комитету. Ведомство сообщило, что до 21 ноября дворники должны обработать тротуары и проезды у станций метрополитена, а также во дворах, чтобы уменьшить риск скольжения из-за гололёда.

Особое внимание уделяется превентивной обработке против образования наледи, чтобы обеспечить безопасность пешеходов. В инспекции уточнили, что обработка коснётся как прилегающих к станциям участков, так и дворовых территорий, а также парковочных площадок, где ожидается увеличение числа посетителей.

Под контролем находится система, включающая более 1900 кварталов, 64 объекта метрополитена и свыше 30 мест для ожидания транспорта. Работу по обеспечению порядка на этих участках будут избирательно проверять сотрудники инспекции.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью