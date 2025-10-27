Дороже импортных креветок: почему цена на раки в Петербурге запредельно высокая

Казалось бы, все условия в стране есть, а стоимость кусается.

Когда-то раки были таким же символом лета, как дым от шашлыка и бутылка холодного пива. Сегодня же килограмм раков стоит как недельный отпуск — до 3700 рублей.

Крупных, настоящих волжских теперь не найти даже на базаре: их вытеснили «турецкие» и «египетские». А тех, кто всё-таки решается ловить своих, уже сравнивают с контрабандистами.

Запретный улов

С 1 мая по 15 июля — нерестовый запрет. Потом месяц можно ловить, потом снова нельзя. И всё это время часть продавцов просто рискует. Ныряют ночью, набирают мешок раков и идут продавать — «на свой страх и риск».

Штраф — до полумиллиона рублей или даже тюрьма на два года. Но это никого не останавливает: спрос рождает рынок.

Пищевая мафия

«Раковая мафия» работает по старым схемам: часть товара идёт с браконьерских сетей, часть оформляют через частные пруды, где ловля якобы разрешена. Килограмм крупного рака продают ресторанам за 2300–2400 рублей, а те уже накручивают до 3500–4000.

Премиальные заведения выдают пять раков за 3000 — и люди всё равно покупают. Потому что это статус, а не еда.

Конкуренция и вымирание

Популяция раков на Волге почти исчезла. Когда-то по 200 граммов были нормой, теперь таких не найти. Рыбаки вспоминают: раньше брали по 50 рублей, продавали по 300. Сейчас — по 2400. А всё из-за простого закона рынка: чем меньше, тем дороже.

Интернет добавил масла в огонь — теперь покупатели из Москвы, Питера и юга напрямую выходят на частников и скупают всё подчистую. Местным остаются крохи.