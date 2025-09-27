Грозит уже не штраф, а реальный срок: водителям озвучили новые правила

Езда по трамвайным путям может обернуться куда более серьезными последствиями, чем просто штраф.
«Приравнять к дрифту»
Президент НАС Антон Шапарин отмечает в беседе с Autonews.ru:
«В сети активно набирает тренд, когда водители объезжают пробки по встречным или попутным трамвайным путям».
Он предлагает «приравнять это к административной статье, а не к нарушению ПДД, по аналогии с дрифтом».
На данный момент за езду по встречным трамвайным путям предусмотрен штраф в 7,5 тыс. рублей или лишение прав на четыре-шесть месяцев.
«Мелкое хулиганство» же карается штрафом от 500 рублей до 15 суток ареста. Однако, как намекнул Шапарин, возможно применение и более строгой статьи УК РФ.