Грозит уже не штраф, а реальный срок: водителям озвучили новые правила
Грозит уже не штраф, а реальный срок: водителям озвучили новые правила

Опубликовано: 27 сентября 2025 11:30
езда по рельсам
globallookpress/Svetlana Vozmilova

Национальный автомобильный союз предложил наказывать за такие нарушения по статье «Мелкое хулиганство».

Езда по трамвайным путям может обернуться куда более серьезными последствиями, чем просто штраф.

«Приравнять к дрифту»

Президент НАС Антон Шапарин отмечает в беседе с Autonews.ru:

«В сети активно набирает тренд, когда водители объезжают пробки по встречным или попутным трамвайным путям».

Он предлагает «приравнять это к административной статье, а не к нарушению ПДД, по аналогии с дрифтом».

На данный момент за езду по встречным трамвайным путям предусмотрен штраф в 7,5 тыс. рублей или лишение прав на четыре-шесть месяцев.

«Мелкое хулиганство» же карается штрафом от 500 рублей до 15 суток ареста. Однако, как намекнул Шапарин, возможно применение и более строгой статьи УК РФ.

Автор:
Ксения Пронина
Автоновости
